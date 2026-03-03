La U de Chile ya dio vuelta la página tras quedarse con el Superclásico ante Colo Colo y ya piensa en su próximo gran reto: Palestino por la Copa Sudamericana 2026.

Los azules recibirán a los árabes en un duelo clave, puesto que el ganador accederá a la fase de grupos del certamen continental, mientras que el perdedor se quedará sin copas internacionales.

Para este trascendental compromiso, el Romántico Viajero tiene una baja sensible, puesto que Matías Zaldivia, figura en el último partido del equipo, está descartado por una suspensión que arrastra de la última edición del torneo. Por ello, Francisco Meneghini tuvo que mover las fichas para encontrar a su reemplazante.

La U de Chile define al reemplazante de Matías Zaldivia

Para el compromiso ante el Tino, Paqui decidió mantener el esquema con el que derrotó a los albos en el Estadio Monumental. El equipo que saltará al Nacional será el mismo del pasado domingo a excepción de Zaldivia.

En ese sentido, el director técnico de los universitarios se inclinó por Bianneider Tamayo para que reemplace al defensor argentino nacionalizado chileno en la formación titular.

Si bien Meneghini se la jugó por no mover la pizarra, lo de Tamayo sigue siendo una apuesta, considerando que aún no ha sumado minutos con la camiseta azul en lo que va de la temporada.

Formación y bajas de la U de Chile vs Palestino

Matías Zaldivia no es la única baja que tendrá la U de Chile para su crucial partido ante Palestino, puesto que tampoco podrá contar con otros dos jugadores clave. Se trata de Lucas Assadi y Octavio Rivero, quienes continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.

Así las cosas, la U saltará a la cancha en busca de la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana con Gabriel Castellón en la portería; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Bianneider Tamayo en la defensa; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Marcelo Morales y Javier Altamirano en el mediocampo; Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero en la delantera.

