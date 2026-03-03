Colo Colo no logra salir del impacto que dejó el Superclásico 199. La derrota ante Universidad de Chile no solo abrió cuestionamientos futbolísticos, sino que activó nuevos frentes en Macul. Se confirmó que Arturo Vidal jugó con un desgarro en la zona pectoral, el informe arbitral dejó observaciones que podrían derivar en sanciones y el debate sobre el planteamiento de Fernando Ortiz volvió a instalarse con fuerza tras las críticas de Esteban Paredes.

Como si fuera poco, el mercado también volvió a escena, aunque de manera definitiva: Víctor Dávila rompió el silencio y aclaró que nunca estuvo en sus planes salir del América, cerrando una especulación que acompañó varias semanas al club. Con el próximo partido ante Audax Italiano en el horizonte, el Cacique enfrenta días de tensión, evaluación interna y decisiones que pueden marcar el rumbo inmediato de la temporada.

Todas las noticias de Colo Colo HOY martes 3 de marzo



