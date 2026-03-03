En la U de Chile ya dieron vuelta la página tras el triunfo en el Superclásico. Los azules consiguieron un envión anímico importante al derrotar a Colo Colo en el Estadio Monumental, sin embargo, ya están enfocados en su próximo gran desafío.

El Romántico Viajero deberá enfrentar a Palestino en un partido clave, puesto que el vencedor accederá a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. A horas de este decisivo encuentro, se concretó una sorpresiva salida del Centro Deportivo Azul.

Jugador deja la U de Chile pese a estar inscrito para la Sudamericana

El jugador en cuestión es Renato Cordero, quien hace algunas semanas reveló que no estaba en los planes de Francisco Meneghini. “Me dijo que no iba a estar considerado y que me lo tomara de la mejor manera”, dijo en diálogo con Radio ADN.

Si bien el futbolista estaba en la lista de buena fe de la U de Chile para el certamen continental, finalmente partirá a préstamo y no será una opción para Paqui. Según información de En Cancha, Cordero partirá a préstamo a Unión Española, escuadra que milita en la Primera B del fútbol chileno.

Los hispanos ya habían mostrado interés en el mediocampista, pero debido a algunas diferencias económicas entre ambos clubes, la operación no se concretó. Sin embargo, la situación cambió y finalmente se llevará a cabo el traspaso.

Renato Cordero deja U de Chile en busca de una oportunidad

Formado en la U de Chile, Renato Cordero obtuvo su primera citación en 2021 para el duelo ante San Lorenzo por la Copa Libertadores, donde en aquel entonces el entrenador Rafael Dudamel se vio obligado a acudir a las divisiones inferiores producto de un brote de Covid-19 al interior del plantel.

Sin embargo, el jugador de 22 años debutó recién en julio de 2022 de la mano de Diego López. De ahí en adelante disputó un total de 27 partidos, en los cuales logró anotar un gol y aportar con una asistencia.

En las temporadas 2024 y 2025 partió a préstamo a la U de Concepción, elenco con el que consiguió el ascenso a la Primera División y donde jugó un total de 31 compromisos.

Tras su campaña en el Campanil se pensó que tendría una oportunidad en el Romántico Viajero, sin embargo, Paqui no lo tiene considerado, por lo que volverá a ser cedido con el objetivo de sumar minutos y ser una opción para los azules en el futuro.

