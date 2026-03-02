La Universidad de Chile viene de un impulso anímico fuerte tras superar a Colo-Colo, pero el calendario no da respiro. Este miércoles 4 de marzo, a las 21:30 horas, enfrenta a Palestino por el paso a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en partido único y a puertas cerradas en el Estadio Nacional.

En este tipo de llaves sin margen, cada detalle cuenta. Y la designación arbitral volvió a instalar un antecedente incómodo: Conmebol eligió al brasileño Raphael Claus, un juez experimentado en torneos continentales, pero con un registro que la U mira de reojo.

¿Quién es Raphael Claus, el árbitro de U de Chile vs Palestino por Copa Sudamericana 2026?

Raphael Claus tiene 46 años, es árbitro FIFA desde 2015 y debutó profesionalmente en 2012. Nacido en Santa Bárbara d’Oeste (Brasil), se ha consolidado como uno de los nombres habituales de Conmebol en partidos de alta exigencia, incluyendo fases decisivas de Libertadores y Sudamericana, además de presencias en Copa América.

Su trayectoria total:

599 partidos dirigidos

2.499 tarjetas amarillas

162 tarjetas rojas directas

52 dobles amarillas

91 penales cobrados

Es considerado un árbitro de perfil disciplinario alto, con intervención constante y tendencia a sostener el control del juego desde lo reglamentario.

¿Cuántas tarjetas muestra Raphael Claus por partido? Sus números en Libertadores y Sudamericana

En el acumulado general, Claus promedia 4,17 amarillas por partido, una cifra que lo ubica dentro del grupo de árbitros de control firme.

En torneos Conmebol:

Copa Sudamericana (29 partidos)

113 amarillas

11 rojas

Copa Libertadores (37 partidos)

158 amarillas

9 rojas

El promedio supera las cuatro tarjetas por encuentro, lo que sugiere una línea disciplinaria clara, especialmente en duelos cerrados o de eliminación directa.

¿Cuántos partidos ha dirigido Raphael Claus a la U de Chile en Conmebol?

Claus ha arbitrado en dos ocasiones a Universidad de Chile en torneos continentales:

U de Chile vs San Lorenzo – Copa Libertadores 2021 (fase previa), empate 1-1 en el Estadio Nacional.

– Copa Libertadores 2021 (fase previa), empate 1-1 en el Estadio Nacional. Guaraní vs U de Chile – Copa Sudamericana 2025 (playoffs), derrota azul en Asunción.

El balance es concreto: un empate y una derrota.

No es una muestra extensa, pero el dato reaparece justo antes de un partido sin red de seguridad.

¿Raphael Claus ya arbitró a Palestino?

Sí. En su registro figura el partido Palestino vs River Plate por Copa Libertadores 2019. Es decir, no es un juez ajeno a clubes chilenos en torneos Conmebol.

¿Quiénes están en el VAR de U de Chile vs Palestino?

La terna arbitral confirmada es completamente brasileña en cancha y cabina:

Árbitro: Raphael Claus (Brasil)

Asistente 1: Bruno Pires (Brasil)

Asistente 2: Maira Mastella (Brasil)

Cuarto árbitro: Rejane Caetano (Brasil)

VAR: Pablo Goncalves (Brasil)

AVAR: Rodrigo D’Alonso (Brasil)

Asesor: Christian Schiemann (Chile)

Quality Manager: Ángel Sánchez (Argentina)

¿Cuándo juegan U de Chile vs Palestino por Copa Sudamericana 2026?

Miércoles 4 de marzo de 2026

21:30 horas (Chile)

Estadio Nacional, Santiago

Partido único: en caso de empate, clasificación definida por penales.

En resumen

La U llega en alza tras vencer a Colo Colo.

Raphael Claus fue designado como árbitro principal.

El antecedente: cero triunfos azules con él en Conmebol (1 empate, 1 derrota).

Perfil disciplinario alto: promedio superior a 4 amarillas por partido.

Partido único ante Palestino por el paso a fase de grupos.

