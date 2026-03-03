Un futbolista que hizo sufrir en demasía a U de Chile ahora tendrá una gran oportunidad: el jugador fue traspasado a un gigante de Sudamérica y tendrá la experiencia más importante de su carrera.

Se trata de un delantero argentino que le impidió a los Azules soñar con el título de la Copa Sudamericana 2025, en la que el elenco nacional tuvo una gran campaña, pero quedó eliminado en semifinales.

El futbolista que hizo sufrir a U de Chile y ahora ficha en un gigante de Sudamérica

El jugador apuntado es Rodrigo Castillo, delantero argentino de 27 años que hasta el momento se desempeñaba en Lanús, escuadra con la que ganó la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana, siendo clave en ambas conquistas.

Castillo fue traspasado a Fluminense de Brasil, según oficializó el propio elenco granate a través de un comunicado, destacando los 14 goles que marcó en los 33 partidos que disputó con el club.

Este futbolista le hizo tener pesadillas a U de Chile, ya que le marcó tres goles con la camiseta de Lanús en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Rodrigo Castillo le hizo dos goles en el empate 2-2 en el estadio Nacional y le dio el golpe final en el 1-0 desarrollado en Argentina, tantos que le significaron el paso a la final del torneo y terminaron con el sueño de la U.

Rodrigo Castillo también hizo sufrir a Erick Pulgar y Flamengo

Rodrigo Castillo también complicó de sobremanera a Erick Pulgar y Flamengo. De hecho, fue clave con dos goles (uno en la ida y otro en la revancha) en la llave que permitió a Lanús conquistar la Recopa Sudamericana 2026 contra el Mengao.

Tan importante la actuación de Castillo y el elenco granate que provocaron (entre otros motivos) la salida del DT del Fla, Filipe Luís, quien fue despedido este martes.

