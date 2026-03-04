U de Chile vs Palestino se enfrentarán este miércoles en el Estadio Nacional por la primera fase de la Copa Sudamericana, en un cruce que se disputará a partido único y que definirá cuál de los dos equipos avanzará a la fase de grupos del torneo continental.

El duelo aparece como uno de los más atractivos entre clubes chilenos en el plano internacional. Según determinó el sorteo del torneo, el primer equipo que salió desde los bombos fue el que obtuvo la localía, por lo que la U de Chile jugará este partido como local en Ñuñoa.

Ambos equipos llegan con confianza tras buenos resultados en el campeonato nacional. La U viene de conseguir un triunfo muy celebrado por sus hinchas tras imponerse 1-0 a Colo Colo en el Estadio Monumental, resultado que le permitió cortar una racha de cuatro partidos consecutivos sin ganar. Palestino, en tanto, también llega con el ánimo alto después de derrotar 4-2 a O’Higgins, en un partido donde el conjunto árabe mostró capacidad para generar y definir sus ocasiones.

Qué pasa si hay empate en el U de Chile vs Palestino por Copa Sudamericana

Una de las preguntas que más se repiten entre los hinchas tiene que ver con el sistema de definición del partido.

En esta fase de la Copa Sudamericana, las llaves entre equipos del mismo país se juegan a partido único. Eso significa que el equipo que gane el encuentro avanzará directamente a la fase de grupos del torneo continental. Pero si el marcador termina igualado tras los 90 minutos reglamentarios, el clasificado se definirá inmediatamente mediante una tanda de penales.

Y es que en esta instancia del torneo no existe tiempo extra ni alargue. Por lo tanto, si el marcador sigue igualado en el Estadio Nacional después de los 90 minutos, el clasificado a la siguiente ronda se decidirá desde los doce pasos.

A qué hora juegan U de Chile vs Palestino y quién transmite el partido

El partido entre Universidad de Chile y Palestino se disputará este miércoles en Santiago.

Partido: Universidad de Chile vs Palestino

Universidad de Chile vs Palestino Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos

Nacional Julio Martínez Prádanos Hora: 21:30 (hora de Chile)

21:30 (hora de Chile) TV: DirecTV

DirecTV Árbitro: Raphael Claus (Brasil)

Raphael Claus (Brasil) VAR: Pablo Gonçalves (Brasil)

El encuentro definirá qué equipo chileno avanzará a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Historial de Palestino ante equipos chilenos en la Copa Sudamericana

Palestino llega a este cruce con un antecedente que genera atención entre los hinchas: el equipo árabe ha tenido buenos resultados enfrentando a rivales nacionales en este torneo.

De hecho, ganó las tres llaves eliminatorias que disputó contra clubes chilenos en la Copa Sudamericana:

Eliminó a Cobresal en 2021

Repitió ante Cobresal en 2023

Dejó fuera a Universidad Católica en 2025

Ese historial convierte al cuadro tricolor en un rival complejo en este tipo de definiciones.

El registro de Eduardo Vargas en la Copa Sudamericana con la U de Chile

El partido también tiene un componente especial para Eduardo Vargas. El delantero disputará su primer encuentro de Copa Sudamericana con Universidad de Chile desde 2011, la histórica temporada en la que el club azul se coronó campeón del torneo tras vencer a LDU de Quito en la final.

En esa campaña, Vargas marcó 11 goles, cifra que hasta hoy se mantiene como el récord de anotaciones en una misma edición del torneo.

Eduardo Vargas / © Club Universidad de Chile

Cómo le ha ido a Palestino visitando a la U de Chile

El historial reciente entre ambos equipos muestra un escenario relativamente equilibrado.

En sus últimas ocho visitas a Universidad de Chile por el campeonato nacional, Palestino consiguió:

4 victorias

2 empates

2 derrotas

Sin embargo, la U ganó los dos enfrentamientos más recientes jugando como local frente al cuadro árabe.

En resumen: cómo se define el U de Chile vs Palestino

U de Chile y Palestino se enfrentan en un partido único por la Copa Sudamericana .

. El duelo se juega en el Estadio Nacional .

. Si el partido termina empatado no habrá alargue .

. El clasificado se definirá directamente mediante penales .

. El ganador avanzará a la fase de grupos del torneo.

Sigue todas las novedades de Universidad de Chile, Palestino y la Copa Sudamericana en AlAireLibre.cl, con cobertura en vivo, análisis y reacciones tras el partido.