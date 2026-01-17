Los hinchas cruzados se despertaron con una despedida que no esperaban. El protagonista, uno de los jugadores más queridos por su entrega y conexión con la gente, escribió un sentido mensaje que confirma su adiós definitivo a Universidad Católica.

La noticia fue publicada en sus redes sociales y generó impacto inmediato en la comunidad del club. Con palabras de agradecimiento y una confesión honesta sobre su deseo de seguir, el futbolista se despidió de la UC, dejando en claro que no fue su decisión.

📲 Eduard Bello confirmó su salida con un emotivo mensaje

El atacante venezolano Eduard Bello utilizó su cuenta de Instagram para despedirse oficialmente de Universidad Católica. En una publicación que rápidamente se viralizó, el ex Barcelona SC agradeció a todos quienes fueron parte de su corto pero intenso paso por el club.

“Agradecido por permitirme ser parte de la historia de esta hermosa institución. Me llevo un cariño muy especial en mi corazón”, escribió el futbolista, que en 2025 defendió a la UC en calidad de préstamo. Además, Bello reveló que tenía intenciones reales de continuar. “Estoy triste porque tenía todas las ganas y el deseo de seguir, pero las cosas no se pudieron concretar”, cerró.

🗣️ Lo que dijo de la UC y su gente sobre Eduard bello

El mensaje de despedida incluyó palabras para todas las áreas del club. El venezolano no sólo mencionó a sus compañeros o al cuerpo técnico, sino también a quienes suelen quedar fuera del foco público.

“Agradezco a la directiva, cuerpo técnico, staff, compañeros y a toda la gente del club que realiza un trabajo silencioso pero fundamental”, publicó Bello, demostrando el respeto y la conexión que generó en apenas unos meses en San Carlos.

🛫 ¿Por qué no se quedó en Universidad Católica?

Según lo informado por el club y por el propio gerente deportivo José María Buljubasich, no se llegó a acuerdo económico para renovar el vínculo. El sueldo que solicitaba el jugador no pudo ser igualado, y el club optó por cerrar esa negociación.

Bello ya había quedado como agente libre tras su desvinculación del Barcelona SC, y pese al interés mutuo, la negociación no prosperó.