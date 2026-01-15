U Católica ha hecho un más que interesante mercado de pases, quizás con cantidad más que calidad en sus refuerzos, pero que satisface la necesidad que tenían de un plantel más nutrido de cara a este 2026 a diferencia de la pasada temporada, una ventana que tuvo como sorpresa un sexta incorporación este jueves.

Esta jornada el equipo precordillerano presentó en conferencia a Juan Ignacio Díaz, central argentino que militó las últimas temporadas en O’Higgins, sin embargo, el fichaje que asomó de manera inesperada resultó ser un joven talento proveniente del otro lado de la cordillera.

🧐La “joya” argentina que aterriza en el Claro Arena

La UC ya se ha reforzado en este mercado con dos habilidosos volantes como Matías Palavecino y Justo Giani, pero ante la salida de otro joven talento como Leenhan Romero, quien partió cedido a Deportes Concepción, en Cruzados pujaron por cubrir dicha baja con el fichaje de un símil que aterriza desde Argentina.

A través de redes sociales U Católica anunció que “Cruzados anuncia un principio de acuerdo para la incorporación de Martín Gómez, joven volante argentino que ya está en Chile para realizarse la revisión médica y luego firmar su contrato con Universidad Católica”.

“Esta incorporación que hoy anuncia Cruzados responde a una política de seguimiento de jugadores emergentes en Chile y el extranjero”, añaden sobre este refuerzo que causó sorpresa incluso en los propios hinchas de la UC.

⚽ ¿Quién es Martín Gómez y por qué llega a la UC?

En el mismo comunicado sobre la incorporación de Martín Gómez la UC se encarga de dar detalles sobre su llegada por este 2026. “Se trata de un mediocampista que se sumará al equipo de proyección y al primer equipo de Universidad Católica en el marco de un proyecto deportivo de mediano plazo, orientado al desarrollo de jugadores con proyección y potencial de crecimiento”, explican.

“Tendrá un proceso de adaptación progresivo, acompañado de manera permanente por el cuerpo técnico y el Club, para que pueda adaptarse de la mejor forma a esta nueva realidad en Universidad Católica con el objetivo de que logre transformarse en el aporte que todos esperamos. Martín Gómez es un volante de creación de 19 años y firmará un contrato por un año bajo la figura de préstamo con opción de compra con su club formador, Real Pilar de Argentina”, agregan al respecto.

Así, tal como indican desde el propio club Gómez se deberá someter a los exámenes médicos de rigor para luego incorporarse a las órdenes de Daniel Garnero en el primer equipo y de la Proyección de los cruzados.