U Católica ya registra cinco refuerzos en este mercado y es posible que alguna otra incorporación tengan antes que el cierre la ventana de fichajes. De hecho hay algunos nombres que rondan para reforzar la línea de ataque, pero lo que más sorprende es que recientemente se reveló el caso de un jugador que se encontraba con un pie y medio fuera del club pero que ahora se le presenta la chance de continuar en la escuadra de la precordillera.

Otra de las zonas que en la UC buscaron reforzar en el presente mercado fue la línea defensiva y así lo hicieron con los fichajes de Bernardo Cerezo y Juan Ignacio Díaz, pero contrario a cerrarse a otra incorporación en dicha zona es que uno de los que parecían borrados para Daniel Garnero tendrá otra oportunidad para este 2026.

🤨 Tomás Asta-Buruaga finalmente se queda en U Católica

Además de los refuerzos en U Católica también han estado definiendo las renovaciones del plantel, donde uno de los casos que más se estaba estirando era el del defensor Tomás Asta-Buruaga, quien en la temporada 2025 terminó siendo una pieza inamovible para el técnico Daniel Garnero.

Con el correr de los días hubo claridad al respecto del destino de Asta-Buruaga y todo hacía indicar que el jugador no sería renovado para esta temporada, incluso el mismo zaguero se despidió en redes sociales del club expresando su agradecimiento a todas las partes, sin embargo, todo vio un vuelco.

Esto, porque en las últimas horas el periodista César Luis Merlo indicó que Cruzados y el jugador llegaron a un acuerdo para extender su vínculo en el club estudiantil hasta diciembre de este año tras resolver algunos temas contractuales que habían generado las diferencias anteriormente.

Tomás Asta-Buruaga pudo darle la vuelta a su futuro en la UC/ © Photosport

🔹 Los refuerzos de la UC en este mercado de pases