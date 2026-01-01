Universidad Católica entró al nuevo año con una noticia que no estaba en el radar inmediato del hincha. Mientras el club avanza en la conformación del plantel para la temporada 2026, una publicación en redes sociales terminó por confirmar una salida relevante desde la zona defensiva.

El mensaje fue breve, directo y cargado de simbolismo. Con palabras que apuntan al cierre de un ciclo, el jugador confirmó que no alcanzó un acuerdo para renovar su vínculo, dejando atrás una etapa que incluyó títulos nacionales, protagonismo sostenido y más de una década ligada —con idas y vueltas— al club precordillerano.

❓ ¿Quién es el jugador que deja Universidad Católica para el 2026?

El protagonista es Tomás Asta-Buruaga, defensor formado en el fútbol chileno que finalizó contrato con Universidad Católica y no logró consensuar una extensión para la nueva temporada. A sus 29 años, el zaguero se despide tras cerrar el 2025 como parte habitual de la rotación defensiva y con participación constante en el último tramo del torneo.

🗣️ ¿Qué dijo el jugador en su mensaje de despedida?

La confirmación llegó mediante una publicación en Instagram, donde el propio futbolista explicó su salida con un mensaje cargado de agradecimiento. En él señaló:

“Hoy cierro una etapa importante de mi carrera. Agradezco al club y a todas las personas que trabajan día a día en él. A los cuerpos técnicos que tuve, staff, compañeros por el respeto, el apoyo y las experiencias compartidas”. Más adelante, añadió: “Me llevo aprendizajes, risas y momentos importantes que me ayudaron a crecer en lo personal y profesional. Siempre di todo de mí en cada partido que me tocó disputar, con errores y aciertos”.

Y cerró su mensaje con una despedida directa al mundo cruzado: “Les deseo el mayor de los éxitos en lo que viene. Gracias por todo cruzad@s”.

📊¿Cuáles fueron los números de Tomás Asta-Buruaga en la UC?

Durante la temporada 2025, el defensor disputó 27 partidos oficiales, aportando 1 gol y 1 asistencia. Sin embargo, su paso por la UC fue mucho más extenso.

En total, considerando todas sus etapas en el club, acumuló:

🧮 100 partidos oficiales

⚽ 3 goles

🎯 4 asistencias

Además, fue parte de uno de los ciclos más exitosos recientes de la institución, levantando:

🏆 Campeonato Nacional 2020

🏆 Supercopa 2020

🏆 Campeonato Nacional 2021

🏆 Supercopa 2021

🔍 ¿Por qué Tomás Asta-Buruaga no renovó su contrato?

Según información del entorno cruzado, existieron conversaciones para extender el vínculo, pero nunca se logró consenso en los términos del acuerdo. La dirigencia evaluó alternativas en defensa y optó por no avanzar en una renovación para 2026, pese a que el jugador terminó siendo considerado en el armado final del último cuerpo técnico.

La decisión abre un espacio relevante en la zaga y obliga a la UC a ajustar su planificación defensiva de cara al nuevo torneo. La partida no solo implica la salida de un titular habitual, sino también de un futbolista identificado con el club y con experiencia en instancias decisivas.

📰 En resumen

🔵⚪ Universidad Católica confirmó una salida importante en defensa

📱 El propio jugador anunció su adiós vía redes sociales

🏆 Se despide tras ganar cuatro títulos con la UC

📊 Acumuló 100 partidos oficiales con la camiseta cruzada

🔄 Su salida obliga a mover fichas para el 2026

