Tras finalizar su vínculo a fines de 2025 y subir una despedida en redes sociales que encendió las alarmas, el zaguero confirmó su permanencia en U Católica poniendo fin a casi dos semanas de dudas.

El futbolista chileno reconoció que la postura pública del cuerpo técnico fue determinante para destrabar las negociaciones y, ya bajo las órdenes de Daniel Garnero, proyectó la exigente temporada 2026 que arranca con la disputa de un título.

🤨 Se despidió y luego renovó en U Católica

La continuidad de Tomás Asta-Buruaga no estuvo garantizada desde el primer minuto. El propio jugador confirmó que vivió días de incertidumbre tras finalizar su contrato el 31 de diciembre, periodo en el que incluso llegó a publicar un mensaje de adiós en su Instagram que desconcertó a los hinchas ya que lo terminó borrando.

“La publicación fue una despedida hacia la gente porque siempre me han tratado bien, en caso de que no se concretara. Pero sabía que estaban estas conversaciones de ida y vuelta”, explicó el zaguero sobre el tiempo que estuvo “fuera” de Católica.

A pesar de recibir sondeos de otros equipos durante los 13 días que estuvo como agente libre, el defensor fue categórico sobre su deseo. “Siempre hablé con mi representante que la primera prioridad era aquí en Católica”, aseguró, confirmando que desechó otras opciones para seguir vistiendo la franja.

🤔 ¿Qué rol jugó Daniel Garnero en el regreso de Asta-Buruaga a la UC?

Si bien la negociación tuvo complicaciones, hubo un factor clave que aceleró el acuerdo: la petición pública del entrenador. Daniel Garnero manifestó abiertamente la necesidad de contar con Asta-Buruaga para la conformación del plantel 2026.

“El profe Garnero, con la conferencia que dió, empujó un poquito a esta vuelta”, reconoció el central, quien valoró el respaldo del técnico y el recibimiento del camarín tras sellar su vínculo por un año más de continuidad.

Sobre su función en el esquema, Asta-Buruaga se mostró disponible para cubrir cualquier zona de la retaguardia ante la llegada de nuevos refuerzos. “Si tiene que ser de lateral, central o de contención, me voy a entregar al máximo porque el grupo es lo más importante”, sentenció.

🏆¿Cuáles son los objetivos de U Católica para la Supercopa 2026?

Con la renovación sellada, el foco del plantel cruzado está puesto en el arranque de la temporada oficial ante Huachipato por la Supercopa. El equipo busca comenzar el año levantando un trofeo, una deuda pendiente de las últimas campañas.

“Es una institución grande, es Católica, siempre tiene que estar peleando todas las cosas”, afirmó el jugador, añadiendo que, aunque la palabra obligación puede sonar fuerte, la meta es clara: “La idea es obviamente salir campeón, nos estamos preparando para eso y hay que ir por todo”.

El zaguero enfatizó que el duelo de este martes es vital para la confianza del grupo. “Tenemos que salir a ganar, es nuestra primera copa. Después de mucho tiempo podemos levantar una, así que nos vamos a entregar por completo”, concluyó.

Con un plantel completo a la espera de otra posible incorporación y Asta-Buruaga integrado a los trabajos, Universidad Católica entra en tierra derecha para su debut de este martes ante Huachipato. El choque por la Supercopa no solo marcará el inicio oficial de la temporada 2026, sino también la primera oportunidad para que el equipo de Daniel Garnero ratifique sus aspiraciones de título en cancha.