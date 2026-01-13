A una semana de su disputa, el torneo que abre la temporada del fútbol chileno sigue sin horarios definidos, pese a que la ANFP mantiene las fechas proyectadas para su desarrollo en Viña del Mar.

La falta de autorización por parte de las autoridades locales, principalmente por temas de seguridad y disponibilidad de contingente policial, mantiene en incertidumbre la realización del certamen, que contará con un nuevo formato y cuatro equipos en competencia.

⏱️ ¿Por qué la Supercopa no tiene programación confirmada?

El retraso en la confirmación de los horarios no obedece a problemas deportivos ni de calendario, sino a la falta de autorizaciones por parte de la Delegación Presidencial de Valparaíso, requisito clave para eventos de alta convocatoria como la Supercopa. A pocos días de la fecha proyectada, la ANFP aún no recibe el visto bueno definitivo para oficializar la programación.

Según información conocida en las últimas horas, el principal nudo está en la disponibilidad de contingente policial en la Quinta Región, condición indispensable para aprobar los encuentros que se planean disputar en el Estadio Sausalito.

⚽ ¿Cómo se jugará la Supercopa y qué equipos participan?

Más allá de los problemas de programación, la Supercopa marcará el inicio de la temporada con un cambio relevante en su formato. A diferencia de ediciones anteriores, el certamen se disputará bajo un esquema de cuatro equipos, dejando atrás el tradicional partido único entre campeón de Liga y campeón de Copa Chile.

En esta edición participarán Universidad Católica (segundo en la liga), Huachipato (campeón de Copa Chile), Coquimbo Unido (campeón de liga) y Deportes Limache (segundo de Copa Chile), quienes se enfrentarán en semifinales y una posterior final, bajo un formato similar al que se utiliza en la Supercopa de España.

Este nuevo esquema implica una mayor exigencia a nivel organizativo y de seguridad, ya que se concentrarán varios partidos en pocos días, un escenario que hoy también suma dificultades a la hora de cerrar la programación oficial del certamen.

Gran cambio para la Supercopa ¿te gusta? 😮 Revisa a continuación 👉https://t.co/SvASmIUHJq pic.twitter.com/86ThRdck7x — Al Aire Libre (@alairelibrecl) October 15, 2025

⚠️ ¿Está en riesgo la Supercopa a días de su inicio?

Si bien no existe una confirmación oficial de cancelación, el certamen está en alerta y bajo evaluación por parte de las autoridades, lo que genera dudas sobre su realización en la semana prevista. Desde la ANFP se mantiene la postura de que está todo listo para jugar, pero la decisión final depende del visto bueno de la Delegación Presidencial, que aún no se ha otorgado en los plazos esperados.

La situación mantiene en vilo al fútbol local, con reportes que señalan que las autoridades de Valparaíso todavía evalúan la situación, mientras el calendario sigue fijado entre el 20 y 25 de enero en el Estadio Sausalito.