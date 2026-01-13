Luego de semanas de dudas e intentos por llegar a un acuerdo desde el entorno de U Católica se conoció la decisión final por el futuro del venezolano Eduard Bello en el club, un escenario que se encontraba entre la posibilidad de continuar o tener que quedarse en Barcelona SC, club dueño de su pase y donde se encontraba realizando la pretemporada a la espera que se resolviera su situación.

Desde la UC no habían abordado la opción de hacer efectiva la compra de su pase por los 500 mil dólares que pedían desde el club ecuatoriano, por lo que la intención era acordar un nuevo préstamo por la estadía del seleccionado con la Vinotinto este 2026. Finalmente, hubo una postura definitiva al respecto.

⚽ Eduard Bello abandona la UC tras no haber acuerdo por su continuidad

En medio de toda la incertidumbre por el destino que tomaría la carrera de Bello para esta temporada se destapó la determinación desde la escuadra de la precordillera.

Fue el periodista Sebastián Aguilar de Cooperativa Deportes quien a través de su cuenta de X aclaró qué ocurrirá con Eduard Bello y la UC. “Eduard Bello NO seguirá en Universidad Católica. Las negociaciones con el venezolano y Barcelona de Guayaquil no llegaron a buen puerto y Cruzados optaría por otra opción para reforzar el ataque”, detalló el comunicador.

De esta manera, Bello separa definitivamente caminos con la UC y la escuadra de La Franja deberá enfocarse en el fichaje de algún jugador que ocupe dicha posición de extremo en el plantel, donde ya han asomado alternativas como la del ex Everton Lautaro Pastrán o más recientemente del jugador de Audax Italiano, Michael Fuentes Vadulli.

Una historia de Eduard Bello que termina en el club estudiantil con un saldo de 31 partidos jugados, 7 goles y 3 asistencias en 1.782′ minutos en el terreno de juego, habiendo sido importante en el segundo semestre que coronó la clasificación de Universidad Católica a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.