El entrenador de U Católica Daniel Garnero ofreció este viernes su primera conferencia de prensa de este 2026, instancia en la que el argentino destacó el arranque de la pretemporada pero más importante se refirió con un tono algo pesimista al futuro que tendrá uno de sus regalones en el plantel.

Una de las novelas que ha vivido la UC en este mercado de pases involucra al venezolano Eduard Bello, quien se encuentra en un tira y afloja entre su permanencia en el club de la precordillera o tener que quedarse en Barcelona de Ecuador, club dueño de su pase y donde tuvo que presentarse a la espera de que hubiese un acuerdo para extender su capítulo con los cruzados, algo que parece lejano a la realidad.

⚽ Garnero empieza a planificar el 2026 de la UC sin Eduard Bello

El hecho es que han habido diferentes versiones por cuál será el destino de Bello en U Católica, ya que mientras desde Ecuador señalaban días atrás que existía un acuerdo entre Barcelona para la continuidad del venezolano en el fútbol chileno, por otro lado en la interna del club estudiantil aseguraron que no tenían avances en las negociaciones.

Sobre esto, Garnero expuso ante los medios que: “Eduard (Bello) fue uno de los futbolistas que mejor terminó el semestre, fue muy importante en esta levantada que tuvo el equipo. Después son negociaciones, tenía nuestra aprobación para seguir, nosotros queríamos que se quede. El tema es que hay cuestiones individuales, propietarios de un club, cosas que a veces generan dificultades”.

“Yo me ilusiono con que pueda venir más gente y ahí sí ya definir los que vamos a tener definitivamente para esta temporada tan exigente”, agregó el estratega trasandino, mostrando cierta resignación a que Bello continúe en el Claro Arena este 2026.

📊 Los números de Eduard Bello en U Católica

En su paso por U Católica en 2025 Eduard Bello fue de menos a más en el plantel, terminando como una pieza indiscutida para Garnero y aportando goles importantes que ayudaron a los cruzados a clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores de este año.