U Católica había dejado hibernando su mercado de pases estas últimas semanas luego de haber oficializado a cuatro fichajes antes del término del 2025, pero este viernes el conjunto cruzado arremetió nuevamente con el anuncio por el principio de acuerdo con su quinta incorporación del plantel para esta temporada, el tercer extranjero que aterriza en el Claro Arena tras Matías Palavecino y Justo Giani.

Pese a que venía sonando el nombre del experimentado de Racing Agustín García Basso como posibilidad para reforzar la defensa de la UC, finalmente el equipo de la precordillera dio la sorpresa con la llegada de otro nombre que amarraron desde el propio fútbol chileno.

✅ Desde O’Higgins llega el quinto refuerzo de la UC

Con la salida de Tomás Asta-Buruaga era un hecho que en U Católica iban a buscar un defensor central para poder llenar ese vacío, incluso así lo había manifestado recientemente el gerente deportivo de Cruzados, José María Buljubasich.

Finalmente, este viernes la escuadra de La Franja hizo oficial al quinto refuerzo que les llega en este mercado. “Cruzados anuncia un principio de acuerdo con el defensa argentino Juan Ignacio Díaz. El jugador se someterá en las próximas horas a la revisión médica respectiva, la que de ser superada con éxito, lo transformará en nuevo integrante del plantel de honor de Universidad Católica durante la temporada 2026″, señala el comunicado en redes sociales.

“Juan Ignacio es un futbolista de 27 años, debutó el año 2018 en Estudiantes de La Plata y la temporada pasada defendió a O’Higgins de Rancagua“, detallan sobre su nuevo jugador de cara a esta temporada.

