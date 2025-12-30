En U Católica no quieren quedar desnudos en ninguno de sus puestos pensando en la temporada 2026, por ello es que el elenco de la precordillera sigue con atención lo que pueda suceder con su defensor Daniel González y el interés que despierta en el exterior, escenario que ya los habría puesto manos a la obra para traer un reemplazo que esté a la altura de cubrir dicha posible baja.

Aunque en los últimos días trascendió que González podría entrar en la negociación que tendría la UC con River por el fichaje de Paulo Díaz, nada de aquello es concreto y el ex Santiago Wanderers es sondeado por otros clubes fuera del país, por lo que en San Carlos de Apoquindo ya toman las medidas y tendrían otro nombre bombástico para el fútbol chileno en carpeta.

🧐 Desde Racing podría estar el quinto refuerzo de la UC

Desde la UC han sido claros que si pierden a una pieza clave del plantel lo cubrirán con un refuerzo del mismo nivel, por lo que no es extraño que haya surgido una nueva alternativa en su mercado de pases estas últimas horas.

El nuevo objetivo de los cruzados se encontraría nada menos que en Racing de Avellaneda, así lo reportaron desde el otro lado de la precordillera, precisamente el sitio partidario de dicho club, Racing del Alma.

De acuerdo a la citada publicación, en U Católica habrían realizado una oferta por el defensor central Agustín García Basso, de 33 años. “Ofertas por García Basso. El defensor recibió propuestas de Toluca y Universidad Católica y quiere cambiar de aires por temas económicos. La última cotización que le puso Racing hace un año fue de 1.5 millones de dólares. Su vínculo vence en diciembre de 2026”, señalan sobre la situación con el zaguero pretendido por la escuadra de La Franja.

García Basso es tentado para reforzar a la UC en la próxima temporada/ © IMAGO

📊 Los números de García Basso en Racing este 2025