U Católica aseguró la columna vertebral de su actual plantel para la próxima temporada con importantes renovaciones, entre ellas la del joven defensor Daniel González, quien a pesar de haber extendido su vínculo con el club de la precordillera podría igualmente ver la puerta de salida desde San Carlos de Apoquindo hacia el exterior.

Consolidado en la defensa titular de la UC junto a Branco Ampuero la renovación de González parecía darle calma al técnico Daniel Garnero pensando en la conformación del equipo que tendrá en 2026, algo que podría verse alterado por una sorpresiva negociación que le allanaría el camino al zaguero para tener su primera experiencia fuera de Chile.

⚽ Daniel González iría a River y facilitaría la llegada de Paulo Díaz a la UC

En cuanto a tema de refuerzos en los últimos días se rumoreó que desde U Católica tendrían puesto su interés en incorporar a Paulo Díaz en este mercado de pases, una opción nada sencilla de negociar considerando que el seleccionado chileno tiene contrato vigente con River Plate hasta 2027.

Sin embargo, justamente la figura de Daniel González podría facilitar las cosas en una negociación entre la UC y River por Díaz. De acuerdo al periodista Bruno Sampieri en su canal de Yotube, el ex Santiago Wanderers podría entrar en la operación con el Millonario en un intercambio de jugadores.

La opción de que Paulo Díaz vuelva al fútbol chileno está latente e incluso algunos portales de Argentina como Diario Olé señalaron esta jornada que la UC sigue interesada en su fichaje, por lo que habrá que esperar a los siguientes días por si se llega a concretar con esta oportunidad que se presenta con Daniel González de por medio.

Daniel González permitiría la llegada de Paulo Díaz a la UC/ © Photosport

📊 Los números de Paulo Díaz en River este 2025