Universidad Católica llevó a cabo una nueva rueda de prensa este jueves para presentar a su quinto refuerzo, el argentino Juan Ignacio Díaz, instancia en la que el gerente deportivo del club José María Buljubasich respondió a los últimos trascendidos por la salida del venezolano Eduard Bello y aprovechó de aclarar si buscarán una incorporación en ataque.

Dentro de los últimos días se conoció que Bello finalmente no continuará en el club de la precordillera al no haber acuerdo con Barcelona SC, club dueño de su pase, por lo que una de las grandes interrogantes era si desde la UC harían los esfuerzos para encontrarle un reemplazante, incluso sonaron alternativas como las de Lautaro Pastrán o Michael Fuentes Vadulli.

📌 No habrá un séptimo refuerzo y en la UC cierran su mercado

Juan Ignacio Díaz y el juvenil Martín Gómez fueron oficializados como el quinto y sexto refuerzo de U Católica, respectivamente, por lo que estaba la expectativa de si habría un séptimo nombre a incorporar para cubrir específicamente la baja de Eduard Bello.

Pero, contrario a lo que podían esperar los hinchas cruzados, fue el propio Tati Buljubasich quien aclaró el panorama al respecto con la sentencia definitiva. “Estuvimos trabajando junto con el cuerpo técnico y la secretaría técnica en las posiciones a reforzar, en la forma de la búsqueda y estamos contentos porque mucho de los nombres que llegaron eran los que estábamos buscando. Desde el punto de vista de la conformación estamos muy contentos“, declaró el otrora arquero.

“Estuvimos conversando internamente y hoy con los jugadores que tenemos hemos decidido no seguir con la búsqueda del extremo por izquierda y estamos contentos con el plantel. Lo de Eduard (Bello) no sigue y tampoco la búsqueda de un reemplazo en esa posición”, remató Buljubasich.

⚽ ¿Qué refuerzos trajo U Católica en este mercado?

Desde diciembre del pasado 2025 la UC se comenzó a mover en el mercado de pases hasta cerrar este jueves con la llegada de Martín Gómez, completando un total de seis incorporaciones al plantel para esta temporada.