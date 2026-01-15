El defensor argentino fue presentado oficialmente en la precordillera y no ocultó su deseo de arrebatarle la camiseta de titular a los referentes de la defensa. El ex O’Higgins avisó que llega en su mejor momento y apunta alto en la Copa Libertadores.

Con su incorporación, Cruzados dio por cerrado el plantel para la temporada 2026, dejando a Daniel Garnero con la misión de afinar el equipo para su debut en la Supercopa ante Huachipato.

🛡️ El mensaje de Juan Ignacio Díaz a sus compañeros en U Católica

Lejos de llegar con perfil bajo, el defensor marcó territorio de inmediato al ser consultado por la dura competencia que tendrá con referentes como Branco Ampuero, Daniel González y Tomás Asta-Buruaga. “Vine al club a competir, a hacerlo lo mejor posible… Yo siento que estoy preparado”, lanzó con seguridad.

El ex O’Higgins dejó en claro que su meta personal es ambiciosa: “Mi idea es llegar a mi máximo rendimiento”, dejando la decisión final en manos del técnico, pero avisando que peleará cada balón para estar en el once inicial.

🇦🇷 ¿Quién es Juan Ignacio Díaz, el nuevo refuerzo de U Católica?

Juan Ignacio Díaz es un defensor argentino que llega a San Carlos proveniente de O’Higgins de Rancagua, convirtiéndose en una de las últimas piezas para armar el plantel de la UC este 2026.

Este jueves vivió su presentación oficial ante los medios, donde se definió como un zaguero moderno y de buen pie, una característica clave para el estilo de juego del equipo. “Soy un defensor al que le gusta jugar cuando tiene la pelota y defender cuando no la tiene… si hay algo que me gusta es tener la pelota y salir jugando“, explicó sobre sus cualidades.

🏆 ¿Cuáles son los objetivos y qué pasa con el plantel?

Además de la competencia interna, Díaz trazó la meta grupal para el año: “Como objetivo este año es, en la Libertadores, llegar lo más alto posible. Este es un club que tiene que pelear todo lo que juegue”.

Con su presentación, Cruzados confirmó que el plantel 2026 ya está completo, por lo que Daniel Garnero trabajará con el grupo definitivo de cara a la Supercopa y el inicio del torneo.