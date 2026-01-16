Universidad Católica tenía todo para renovar a uno de los extremos más rendidores del torneo anterior. Las charlas estaban avanzadas, la intención existía, pero todo se derrumbó por una razón concreta: no hubo acuerdo económico. Eduard Bello terminó su contrato con Barcelona de Ecuador y se convirtió en agente libre. Desde la UC, José María Buljubasich fue claro: “No se pudo cerrar por temas salariales”.

Ahora, el venezolano encontró destino lejos de San Carlos y sorprendió al firmar en un histórico del continente, por lo que ya comenzó su migración de Chile a Colombia.

🇻🇪 Eduard Bello firmó en Atlético Nacional tras quedar libre

Eduard Bello fue oficializado como nuevo jugador de Atlético Nacional, según informó el periodista argentino César Luis Merlo en su cuenta de X. El delantero venezolano firmará por dos años, luego de desvincularse del Barcelona SC de Ecuador y quedar como agente libre.

Este movimiento lo aleja definitivamente del fútbol chileno, donde Universidad Católica tenía intenciones de renovarlo tras su cesión el año pasado. El jugador había mostrado una destacada regularidad en San Carlos de Apoquindo, y parte de la hinchada pedía su continuidad.

Sin embargo, los caminos se separaron y desde Colombia aprovecharon la oportunidad. Atlético Nacional venía buscando un atacante versátil, y encontró en Bello una solución con experiencia internacional y recorrido en el continente.

🚨Eduard Bello es nuevo refuerzo de Atlético Nacional.

*️⃣Llega como agente libre tras rescindir con Barcelona y firmará contrato por 2 años.

ℹ️Primero reportada por @PSierraR pic.twitter.com/DBrWaTWDV8 — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 16, 2026

💸 El motivo que frustró la renovación de Bello con la UC

La salida de Eduard Bello de Universidad Católica se explica por un solo factor: el sueldo. Desde el club cruzado se confirmó que no se llegó a acuerdo con el jugador por temas económicos. “Hubo conversaciones, pero no llegamos a un acuerdo por el salario que él pretendía”, reconoció José María Buljubasich, el gerente deportivo detalló que, si bien había interés en contar con el venezolano, la directiva optó por cerrar esa carpeta y avanzar en otras alternativas.

La decisión provocó cierta desilusión entre los hinchas, quienes valoraban el desequilibrio que Bello había mostrado, y la conexión que generó en poco tiempo con el plantel.