U Católica presentó este viernes su nueva camiseta de local para el 2026 junto a PUMA, la que acompañará al equipo en su regreso a la Copa Libertadores, pero también para las competencias locales de la Supercopa, Campeonato Nacional, Copa Chile y la Copa de la Liga.

La actividad se realizó en el estadio Claro Arena, con presencia del gerente general de Cruzados, Juan Pablo Pareja, la gerenta general de PUMA Chile, María Álvarez-Fourcade, la jugadora del plantel femenino Agustina Heyermann y los ídolos de la UC Milovan Mirosevic y Mario Lepe.

👕 Así es la nueva camiseta de U Católica

Se trata de un diseño que respeta la tradición del club, con su franja en el pecho, la que en esta ocasión está un poco más arriba que en la versión anterior. La idea es entregar un mensaje, ya que tiene cuatro colores que cruzan el blanco.

Esto lo explica Juan Pablo Pareja en diálogo con Al Aire Libre: “La posición de la franja vuelve, de alguna manera, a una ubicación más tradicional en lo que es el pecho, y esta nueva franja se compone de cuatro tonos distintos de azules, que, de alguna manera, también refleja distintos tonos de azules que hemos tenido a lo largo de nuestra historia de la camiseta, para poder rescatar la tradición de lo que es el ser parte de este club, y cómo se va transmitiendo de generación en generación”.

Además, añadió que la camiseta “tiene muchas características interesantes, innovadoras. Fundamentalmente, es lo que tiene que ver con la comodidad del jugador, respecto a la liviana que es para ellos, las características de respirabilidad, de manera que puedan desarrollar su juego de la mejor forma posible”.

“También un nuevo concepto que no habíamos tenido de manera tan patente en nuestras camisetas, que es la sustentabilidad, este concepto de economía circular respecto a reciclar distintos tipos de materiales, hilos, para poder producir esta nueva camiseta. Así que, en ese sentido, creemos que la tecnología está muy presente, la innovación es la nueva camiseta, pero también mezcla aspectos de la tradición de Universidad Católica”, cerró.

La camiseta tendrá dos versiones, una pensada para los hinchas y otra para los jugadores. La versión hincha tendrá tecnología “RE:FIBRE”, una tecnología que transforma los residuos textiles y otros materiales usados ​​en nuevas prendas. La tela se ve y se siente igual que la versión hincha de la colección Otoño/Invierno 2024. Ambas fabricadas con un 95% de material reciclado.

La versión jugador tendrá tecnología “ULTRA WEAVE”, disponible a partir de enero con un tejido ultraligero de alto rendimiento con tecnología que absorbe la humedad. Combinado con una malla transpirable ultra elástica con zonas de alto rendimiento.

📍 ¿Dónde comprar la camiseta de U Católica?

La podrás adquirir desde hoy en el e-commerce de PUMA y en sus tiendas físicas de Parque Arauco, Alto las Condes, Costanera Center, y Mall Plaza Los Dominicos. También en tienda de Cruzados y 100% Fútbol, Mercadolibre y Falabella.

Además, estará disponible en la Tienda Cruzados, a través del sitio web tienda.cruzados.cl, donde está el modelo actual y modelos anteriores, todos oficiales.

💸 ¿Cuál es el precio de la camiseta de U Católica?

La camiseta de U Católica 2026 tiene un valor de 59.990 pesos, tanto en la versión de hombre como de mujer. En el caso de la camiseta para niños cuesta 49.990.