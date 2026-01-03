Venezuela ha tenido un sábado convulsionado luego de la intervención militar de Estados Unidos, la cual terminó con la detención y deportación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores

Este hecho sin precedentes provocó diversas manifestaciones en nuestro país, puesto que un número importante de venezolanos en Chile salieron a las calles a festejar lo ocurrido, desplegándose en distintos puntos de la capital y del resto del territorio nacional.

Otros, en tanto, alzaron la voz a través de las redes sociales, como fue el caso de una de las figuras de la U Católica, quien reaccionó a lo que sucedió en el país sudamericano.

🇻🇪 Figura de U Católica reacciona a lo ocurrido en Venezuela

Se trata del delantero venezolano Eduard Bello, quien utilizó su cuenta de Instagram para manifestarse por lo que vive su país tras la intervención militar de Estados Unidos.

El atacante y también seleccionado compartió un video donde aparecen algunos ciudadanos venezolanos cantando “Venezuela, todo va a estar bien”.

Además, Bello compartió el siguiente texto: “Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”.

😮 ¿Qué pasó en Venezuela?

Durante la madrugada de este sábado 3 de enero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la captura y deportación del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado por el aire fuera del país junto con su esposa”, confirmó Trump en su plataforma Truth Social.

Esta operación sin precedentes en territorio venezolana se realizó “en colaboración con las fuerzas del orden de EE.UU.”, según confirmó el propio mandamás en la publicación.

Por otra parte, el fiscal general Pam Bondi informó que tanto Maduro como su esposa fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York acusados de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armas de guerra y conspiración contra Estados Unidos.

🔗 Sigue a Al Aire Libre para mantenerte al día con lo que ocurra en el fútbol chileno y sus distintos protagonistas.