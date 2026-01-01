U Católica volverá a jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores este 2026 después de tres años de ausencia, un escenario por el que ya se han ido reforzando para nutrir el plantel que dispondrá el técnico Daniel Garnero, pero además hay otro factor que tiene a favor la escuadra de la precordillera que esperan les resulte de mucha utilidad en la máxima competición a nivel de clubes en el continente.

Luego de años de espera la UC pudo volver este año a ser local en San Carlos de Apoquindo en su remodelado recinto ahora conocido como Claro Arena, un estadio que se volvió una fortaleza para los cruzados y que de hecho fue fundamental para la segunda rueda que hicieron y les permitió quedarse con el Chile 2 junto con la clasificación a la Libertadores del próximo año, elemento que esperan pueda repetirse en dicho plano.

🏟️ La UC confía en hacerse poderosa en el Claro Arena a nivel internacional

U Católica será parte del Bombo 3 de la Copa Libertadores 2026 y esquivará a rivales como los campeones colombianos Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe, además de otro club de nombre como Rosario Central, sin embargo, en su horizonte pueden asomar poderosos como el vigente campeón continental Flamengo o el subcampeón Palmeiras, además de Boca Juniors, Peñarol, Liga de Quito, Estudiantes de La Plata o Cruzeiro, entre otros.

Por ello, es que en el conjunto estudiantil apuestan por arrastrar el poderío que consiguieron en el Claro Arena al concierto internacional, teniendo en cuenta que casi fueron invencibles en su casa durante este segundo semestre del año.

Durante la segunda rueda del Campeonato Nacional 2025 y desde la inauguración de su nuevo estadio el sábado 23 del pasado agosto U Católica ganó 6 de los 7 partidos que jugó en el Claro Arena, sucumbiendo solo a manos de un O’Higgins que también fue protagonista en la parte alta de la tabla. Fueron 18 de 21 puntos posibles que los de Garnero lograron cosechar en su cancha y así encaramarse hasta terminar la temporada como segundos del torneo, un registro demoledor que apuntan a sostener en la nueva campaña que se avecina.

El Claro Arena será escenario de la UC en su participación en la Libertadores 2026/ © Photosport

⚽ El aliento de la hinchada también ha sido fundamental en la casa de los cruzados

Otro elemento que puede ser decisivo para la localía de la UC en el Claro Arena con miras a la participación en Copa Libertadores es el aliento que puedan tener de su hinchada, una que se encargó de repletar el coloso de San Carlos en cada partido que se disputó en la fase final de la reciente temporada.

Sobre todo a fines del campeonato Católica promedió alrededor de 18 mil asistentes en el Claro Arena, una cifra para nada despreciable y que se espera pueda aumentar a los 20 mil de aforo que tiene permitido el coloso de la precordillera, un ambiente que podría traerle noches mágicas a los estudiantiles en el marco de esta Copa Libertadores que volverán a jugar tras varios años.