Universidad Católica continúa moviéndose en el mercado de pases y no baja la intensidad pensando en la Copa Libertadores 2026, uno de los grandes objetivos de Daniel Garnero. Aunque ya sumó refuerzos, en la precordillera consideran que el plantel aún necesita variantes ofensivas para competir en los cinco torneos del año.

Mientras se resuelve el escenario de varios jugadores del actual plantel, el área deportiva ya trabaja silenciosamente en la búsqueda de un extremo. Y ahí aparece el nombre de un delantero del Campeonato Nacional que dejó buenas sensaciones en 2025 y ahora entra al radar cruzado.

🌩️ Michael Vadulli es el delantero que aparece en la órbita de la UC

Según reporta La Tercera, el atacante de Audax Italiano, Michael Vadulli, es el jugador seguido por Universidad Católica. El extremo de 27 años completó una destacada temporada 2025 con el cuadro itálico, registrando cinco goles y cuatro asistencias entre Torneo Nacional y Copa Chile.

Vadulli puede moverse por ambas bandas, aunque su zona natural es el sector izquierdo. En 2025 jugó 29 partidos oficiales y fue titular en la mayoría de ellos, consolidándose como pieza clave en la clasificación de Audax a la Copa Sudamericana.

Tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, por lo que cualquier negociación exige pago de carta o acuerdo entre clubes.

🧭 Por qué Universidad Católica busca un puntero para 2026

Daniel Garnero fue claro: la UC necesita más variantes en ataque.

El equipo jugará:

Supercopa

Campeonato Nacional

Copa Chile

Copa de la Liga

Copa Libertadores

Además, la situación de Eduard Bello sigue sin resolverse con Barcelona de Guayaquil, lo que abre el escenario para otro extremo. El técnico argentino pidió opciones por banda con:

velocidad

desborde

gol

recorrido defensivo

Vadulli calza con el perfil.

🚨 Así está el mercado de Audax Italiano y los factores que influyen

Audax Italiano ya sufrió bajas importantes en ofensiva para 2026, lo que complica cualquier salida:

Eduardo Vargas, pretendido por Universidad de Chile

Leonardo Valencia, fichó en Deportes Concepción

Por ahora, la única incorporación es Diego Coelho. Por eso, Audax no desea desprenderse fácilmente de Vadulli y la negociación no aparece sencilla.