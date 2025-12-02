El último encuentro en el Bicentenario de La Florida dejó más que un triunfo: también entregó una señal directa sobre el futuro de uno de los nombres más explosivos del campeonato. Leonardo Valencia, pieza clave en el ataque de Audax Italiano y dueño de una racha goleadora que lo instaló en la parte alta de la tabla de artilleros, reconoció que su ciclo en el club llegó a su etapa final.

El volante, que vivió una de las temporadas más prolíficas de su carrera, se sinceró tras el partido y dejó claro que su ruta para el próximo año apunta lejos del conjunto itálico. Con emoción contenida, el jugador admitió que el duelo disputado podría haber sido el cierre de su historia en casa, un escenario que él mismo quiso enfrentar pese a estar lejos de su máximo nivel físico.

⚽ Decisión tomada, camino abierto y un futuro que se mueve rápido

El exjugador de Colo Colo y la U de Chile dio señales inequívocas de que el cambio es inminente. Explicó que no ha recibido una propuesta formal para continuar y que, ante ese silencio, ya comenzó a enfocarse en lo que viene. “Tengo que pensar en mi familia y en el lugar donde me toque estar”, expresó, apuntando a que la decisión está prácticamente tomada.

El mediocampista reveló que el anuncio de su nuevo club no tardará en llegar, adelantando que la conversación final está programada para esta semana. Según sus palabras, quedó con ganas de prolongar su estadía, pero asumió que las condiciones no se dieron y que el fútbol lo empuja hacia un nuevo desafío para 2026.