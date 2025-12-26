El mercado de pases del fútbol chileno sigue sorprendiendo y Audax Italiano fue uno de los últimos en anunciar con bombos y platillos a un jugador. Ante la inminente salida de Eduardo Vargas a la U de Chile, los de La Florida necesitaban urgentemente un referente ofensivo para la temporada 2026, y encontraron la solución perfecta.

Esto porque los itálicos confirmaron una inesperada incorporación. Se trata de uno de los goleadores del reciente Campeonato Nacional 2025, quien llegará con la misión de suplir la ausencia de ‘Turboman’, quien a mediados de año selló su retorno a nuestro fútbol y donde destacó con algunos goles importantes para los verdes.

El encargado de reemplazar al segundo máximo goleador histórico de La Roja es Diego Coelho, quien viene de jugar la última temporada en Cobresal, donde se alzó como uno de los principales artilleros de la Liga de Primera solo por detrás de Fernando Zampedri y Leonardo Valencia.

⚽ Las credenciales de Diego Coelho para llegar a Audax Italiano

En sus redes sociales Audax Italiano confirmó un acuerdo de palabra con el delantero uruguayo de 30 años, por lo que se convierte en el primer refuerzo confirmado de los verdes para 2026, específicamente para suplir la salida de Eduardo Vargas y aportar gol en un ataque que necesita jerarquía inmediata.

Con sus 1,85 metros, el charrúa destaca por su capacidad de juego aéreo, remate de media distancia y trabajo colectivo en área rival. Su fichaje responde directamente a la necesidad de Audax de tener un “9” consolidado que garantice eficacia goleadora, sobre todo en el plano nacional.

“El día está perfecto para contarles que hemos llegado a un principio de acuerdo con el goleador uruguayo Diego Coelho. El ariete de 30 años viene respaldado por una gran campaña en Cobresal y con casi 50 goles entre Liga de Primera, Copa Chile y Copa Libertadores con equipos nacionales”, informaron los floridanos.

“Una vez superado los exámenes médicos, Diego se unirá a nuestro equipo para afrontar con todo la Temporada 2026 con la camiseta de Audax Italiano”, completaron.

¡LA CASA SE ARMA POR EL ARCO…. CONTRARIO! 😮‍💨



El día está perfecto para contarles que hemos llegado a un principio de acuerdo con el goleador uruguayo Diego Coelho. El ariete de 30 años viene respaldado por una gran campaña en Cobresal y con casi 50 goles entre Liga de Primera,… pic.twitter.com/HILGheIAKp — Audax Italiano (@audaxitaliano) December 26, 2025

📊 Los números de Diego Coelho en Cobresal 2025

En 2025, Diego Coelho disputó 28 partidos con Cobresal en el Campeonato Nacional, marcó 12 goles y dio 1 asistencia. Estas cifras lo posicionaron como uno de los máximos artilleros del Campeonato Nacional, solo superado por Fernando Zampedri (U Católica) y Leonardo Valencia (Audax Italiano)

🔗 No te pierdas ningún detalle del mercado de pases del fútbol chileno siguiendo a Al Aire Libre.