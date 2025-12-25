U Católica comienza a tomarse enserio la cargada temporada que enfrentarán en 2026, donde además de tener desafíos en el plano local volverán a tener presencia internacional al tener que jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores, un panorama por el que el club de la precordillera celebraron a lo grande la Navidad al ir reestructurando el plantel que dispondrá el técnico Daniel Garnero con cuatro nuevos refuerzos.

Durante los últimos días la UC puso fin a los rumores y contra todo pronóstico anunció de un vuelo a cuatro fichajes para el próximo año, el defensor Bernardo Cerezo y los demás solo nombres que llegan a alimentar el mediocampo; Jimmy Martínez desde Huachipato, el argentino Justo Giani desde Aldosivi y Matías Palavecino, flamante campeón con Coquimbo Unido, este último resultando ser en quien los cruzados ponen más confianza para comandar el equipo en el siguiente curso.

⚽ Palavecino y Giani prometen traer la magia en el mercado de la UC

El nombre de Matías Palavecino asoma como la principal incorporación que han hecho en U Católica en este mercado debido a que se cumple el gran deseo de Garnero desde que arribara al club a mediados de este 2025, un “10” que mueva los hilos en el equipo y pueda sumar mayor juego desde la mitad de la cancha en conexión con el ataque.

En esa línea es que Palavecino responde a la urgencia del estratega trasandino y llega con el mejor impulso posible a asumir la responsabilidad en la UC, siendo campeón del fútbol chileno con Coquimbo en una temporada en la que entre Copa Chile y Campeonato Nacional registró 7 goles y 14 asistencias en 38 partidos jugados con el aurinegro. Además, apenas se supo que se negociaba su llegada al Claro Arena los hinchas cruzados recordaron la especial conexión que tuvo Palavecino con el máximo goleador histórico del club precordillerano, Fernando Zampedri, y es que ambos ya compartieron camarín en Rosario Central durante 2019, por lo que tendrán su reencuentro con la camiseta de La Franja.

Otro de los nombres que promete traer buen fútbol al plantel de la UC es el de Justo Giani, volante ofensivo de 26 años y aunque desconocido para el medio local, supo destacar en un Aldosivi de discreta temporada en la Primera División argentina este 2025. El jugador de 1.80 de estatura jugó 31 partidos con la camiseta del Tiburón en los que anotó 6 goles y 4 asistencias, por lo que también puede resultar en una apuesta que le agregue variantes al esquema de Daniel Garnero en el conjunto estudiantil. Además, tiene a favor que no solo puede jugar por la zona interior de la cancha, sino que de igual forma se desempeña como extremo por el sector izquierdo.

Por otro lado están las llegadas de Jimmy Martínez y Bernardo Cerezo. El primero arriba desde Huachipato mucho más consolidado desde que jugara en otro grande como la U en 2019 y 2020. Con cuatro temporadas en el cuerpo con los acereros promete ser un aporte al mediocampo cruzado, donde deberá pelear un lugar con nombres como Gary Medel, Jhojan Valencia, Alfred Canales, Agustín Farías y Fernando Zuqui, aunque de características distintas y con todos los torneos que tendrán por delante puede correr con ventaja para tener regularidad. Similar es el caso de Bernardo Cerezo, quien viene a ocupar un cupo como lateral derecho, zona que le provocó dolores de cabeza a Católica a lo largo del año y sobre todo después de la lesión del joven Sebastián Arancibia, quien recién volvería a la acción entre febrero y marzo del próximo año.

Palavecino promete talento y una gran versión con la camiseta de la UC/ © Photosport

🔹 El Claro Arena espera por más caras nuevas en el plantel cruzado

Este mercado de U Católica parece no cerrarse con la llegada de los señalados cuatro nuevos jugadores, ya que desde Cruzados han dado a entender que esperan contar con dos o tres jugadores más que refuercen zonas del plantel que aún necesitan tener más competencia.

Un central, sobre todo por la posible salida de Daniel González es uno de los puestos en los que ya han sonado opciones al nivel del seleccionado chileno Paulo Díaz y también otro campeón con Coquimbo, el zaguero Bruno Cabrera, aunque sobre ellos no se han conocido de negociaciones concretas.

Otra opción que asoma es la de César Munder, formado precisamente en los pastos de San Carlos de Apoquindo, y que tras quedar libre de su contrato en Cobresal aparece como uno de los posibles repatriados de la UC en este mercado.

Por último, también para sumar más variantes en la zona media dos buenos jugadores en la reciente temporada surgen como alternativas, Joe Abrigo de Palestino y Bryan Rabello de O’Higgins, aunque este último tendría todo acordado para renovar con el Capo de Provincia.