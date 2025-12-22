De harto movimiento han sido los últimos días de U Católica ya que en el elenco de la precordillera están en modo 100% refuerzos para la temporada 2026, y este lunes fue el turno en el Claro Arena de hacer oficial el fichaje del argentino Matías Palavecino, pieza clave en la campaña que hizo campeón a Coquimbo Unido este año en el fútbol chileno.

Aunque en la UC ya habían anunciado el pasado viernes el principio de acuerdo con Palavecino para sumarlo a sus filas con miras a la próxima temporada, no fue hasta esta jornada que el talentoso volante posó con los colores del equipo estudiantil en el coloso de San Carlos de Apoquindo.

🙌 La UC tiene a su tan ansiado “10” para la temporada 2026

Con un imponente video a través de sus redes sociales U Católica hizo el anuncio con la llegada de Palavecino para reforzar el mediocampo y sobre todo que el técnico Daniel Garnero finalmente tenga al tan ansiado “10” que venía pidiendo en el plantel desde su llegada al club a mediados de este año.

“Hola Cruzadas, hola cruzados, ya estoy aquí. Vamos por todo este 2026”, señala Palavecino en el registro haciendo el característico gesto de la Franja con la camiseta del cuadro universitario.

Además, en otra publicación la UC detalla que “Proveniente de Coquimbo Unido, el jugador superó hoy lunes los exámenes médicos y ya firmó su contrato con el club. Matías Palavecino se incorporará a los trabajos este lunes 5 de enero, cuando el plantel regrese para la preparación con miras a los desafíos 2026″.

⚽ ¿Qué refuerzos ha hecho U Católica en este mercado de pases?

Junto con Palavecino, en U Católica oficializaron la llegada de otros tres jugadores en este mercado de pases de verano en Chile y el resto de Sudamérica.

Además del ex Coquimbo, también se incorporan a la UC el volante Jimmy Martínez desde Huachipato, el argentino Justo Giani desde Aldosivi y el defensor Bernardo Cerezo, procedente de Ñublense.

Por otro lado, se espera que aún lleguen al menos dos o tres refuerzos más para la escuadra de Daniel Garnero, asomando opciones como Bryan Rabello, Joe Abrigo y César Munder.