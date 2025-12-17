Numerosos son los nombres que se han acercado al Claro Arena como posibles refuerzos de U Católica para la temporada 2026, un listado en el que aparecen jugadores ya consolidados y con espalda para vestir la camiseta del conjunto cruzado, incluso algunos con pasado en archirrivales del propio elenco de la precordillera.

Si durante esta semana apareció el nombre del ex U de Chile Bernardo Cerezo en carpeta de la UC y también el del atacante de Colo Colo Alexander Oroz, esta jornada se destapó que otro futbolista identificado con el Cacique interesa en el conjunto de San Carlos de Apoquindo para la próxima temporada.

⚽ Desde Rancagua surge un nuevo objetivo de la UC en el mercado de pases

Bien sabido que uno de los puestos que ha exigido reforzar el técnico Daniel Garnero desde su llegada a U Católica es la de un volante de características ofensivas que pueda potenciar el juego del equipo en esa faceta, debilidad que podría ir resolviéndose con la inminente llegada del argentino Justo Giani, quien se encontraría en negociaciones para arribar a la precordillera desde Aldosivi.

Sin embargo, durante la noche de este martes se conoció de la opción de otro jugador de las características que le gustan a Garnero que se sumaría como incorporación: Bryan Rabello.

Así lo dio a entender el periodista de Dsports Marco Escobar mediante sus redes sociales, quien apuntó el nombre del formado en Colo Colo y actualmente jugador de O’Higgins como un posible fichaje de la UC para el 2026, esto pensando en nutrir un plantel que deberá afrontar un importante número de torneos tanto nivel local como internacional, entre ellos la renovada Supercopa y la nueva Copa de la Liga, además de la fase de grupos de la Copa Libertadores y por supuesto pelear el título del Campeonato Nacional.

Bryan Rabello se iría acercando al Claro Arena para ser jugador de la UC/ © Photosport

📊 Los números de Bryan Rabello con O’Higgins este 2025

Aunque no se ha conocido de nada concreto entre la UC y Bryan Rabello, lo cierto es que el otrora canterano albo llegaría al equipo estudiantil luego de un 2025 con más que interesantes números en el Capo de Provincia.