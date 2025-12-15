U Católica está buscando mejorar su plantel de cara a 2026, ya que su buena campaña de esta temporada le permitió clasificar a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores, además disputar los torneos locales de la Supercopa, Campeonato Nacional, Copa Chile y Copa de la Liga.

En medio de esto, llamó la atención que un exfutbolista de U de Chile fuera visto entrenando este lunes en San Carlos de Apoquindo, ya que de inmediato comenzaron las especulaciones sobre un posible fichaje en Los Cruzados.

😱 El exjugador de U de Chile que suena en U Católica

Se trata de Bernardo Cerezo, jugador que hizo sus primeros pasos en U de Chile, pero que en realidad está más asociado por los hinchas por sus buenas actuaciones en Santiago Wanderers y Ñublense. El futbolista estuvo trabajando en San Carlos, según el periodista Marco Escobar.

De hecho, en los Diablos Rojos estuvo los últimos 4 años, con un muy buen desempeño. Incluso jugó la Copa Libertadores con los chillanejos en 2023, luego de lograr un histórico subcampeonato el año anterior con el club.

Ahora, su nombre claramente está asociado a U Católica, aunque su presencia en San Carlos no confirma que vaya a fichar por La Franja.

El defensa está como agente libre tras su salida de Ñublense, por lo que también es posible que haya asistido al recinto precordillerano para mantenerse con ritmo de entrenamiento.

❌ Los refuerzos de U Católica: aún no llegan caras nuevas al Claro Arena

Hasta el momento no hay ningún refuerzo confirmado en U Católica, aunque sí ya están confirmadas las renovaciones de Fernando Zampedri, Gary Medel y Branco Ampuero.

Además, suenan con fuerza los nombres de Justo Giani, Matías Palavecino y Bruno Cabrera, entre otros, aunque se mantiene la espera de oficializar alguno de estos nombres, u otros que esté revisando el gerente deportivo José María Buljubasich, y el director técnico, Daniel Garnero.

