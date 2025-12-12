La Supercopa Chilena será la encargada de abrir oficialmente la temporada 2026 y, tras la definición de los cruces iniciales, solo faltaba conocer la ciudad que recibiría los primeros duelos del año. El tema estaba abierto, especialmente porque Coquimbo había manifestado interés en albergar el certamen.

Finalmente, la información se destrabó durante las últimas horas y se conoció la determinación que marcará el arranque del fútbol chileno en enero.

⚽ Supercopa Chilena 2026: la ANFP definió la sede del torneo

Según informó ADN Deportes, la ANFP resolvió que el estadio Sausalito de Viña del Mar será la sede de los encuentros inaugurales del nuevo formato. La elección respondió a criterios de logística, capacidad operativa y disponibilidad del recinto para mediados de mes.

Con esta decisión, Viña del Mar vuelve a posicionarse como una de las plazas más importantes del país para partidos de alta convocatoria, apoyada por su infraestructura y su ubicación estratégica en la Región de Valparaíso.

📍 Duelos, fechas y lo que viene para el inicio del 2026

El formato contempla dos llaves: Huachipato frente a Universidad Católica y Coquimbo Unido ante Deportes Limache. Ambos compromisos se jugarán el martes 20 o miércoles 21 de enero, mientras que la final quedó calendarizada para el sábado 24.