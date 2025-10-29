Colo Colo vive días intensos. Tras el amargo empate frente a Deportes Limache que complicó las aspiraciones albas de conseguir un boleto a la próxima Copa Sudamericana, en el Estadio Monumental ya proyectan lo que será el 2026.

En ese sentido, ya se conocieron a los primeros cuatro cortados, quienes no seguirían en el equipo tras el desempeño que han mostrado a lo largo de la temporada.

Sin embargo, en el Cacique también se deben ocupar de algunos temas más inmediatos. Para ello, este miércoles se reunió el directorio de Blanco y Negro para definir algunos aspectos de la organización del club.

⚽ Colo Colo tiene nuevo entrenador en el formativo

Uno de los temas que definió el directorio fue el del entrenador para el equipo de proyección de Colo Colo, el cual se encontraba sin DT asignado luego de la renuncia de Eduardo Bello en agosto pasado.

En reemplazo de Rubio asumió Héctor Tapia, aunque de manera interina, puesto que ‘Tito’ se desempeña como jefe del fútbol formativo de los albos.

Por ello, según reveló Radio ADN, Blanco y Negro se inclinó por Braulio Leal como nuevo director técnico de la serie juvenil de la institución.

👀 Colo Colo asegura el regreso de un histórico

De esta forma, Braulio Leal volverá al Estadio Monumental. El exvolante se formó en Colo Colo y fue parte del primer equipo entre los años 2000 y 2004, además de un segundo paso entre 2005 y 2006.

El mediocampista que conquistó dos títulos con la camiseta blanca ahora retorna para asumir un nuevo rol, el cual será crucial en las series menores del club que lo vio debutar como profesional.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

Tras su igualdad ante Deportes Limache, Colo Colo volverá a saltar a la cancha el próximo sábado 1 de noviembre, cuando visite a Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán desde las 18:00 horas.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz llega a este compromiso necesitado de triunfos, puesto que actualmente marcha octavo con 35 puntos, a seis unidades de Cobresal, elenco que está quedándose con el último cupo a la próxima Copa Sudamericana.

