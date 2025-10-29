Pese a que enredó puntos con Deportes Limache, Colo Colo sigue concentrado en conseguir el único objetivo que le queda esta temporada: clasificar a un torneo internacional. Sin embargo, ahora un giro inesperado que sacude al fútbol chileno podría cambiar su destino.

Y es que los albos quedaron a seis puntos de Cobresal en la tabla de posiciones, y los legionarios cierran el selecto grupo que hasta ahora iría a representar a Chile a una copa continental. Pero en las últimas horas surgió un episodio que podría abrir una puerta para los dirigidos por Fernando Ortiz.

⚖️ Colo Colo y la oportunidad desde los escritorios

Todo se centra en Franco García quien denunció al cuadro minero por el no pago de la opción de compra de su pase, un caso que actualmente revisa la FIFA. La consecuencia podría ser grave: desde multas hasta la pérdida de puntos o incluso un descenso administrativo a la Primera B en caso de comprobarse irregularidades.

Esto encendió las alarmas y, al mismo tiempo, las ilusiones en el Monumental. Si la sanción prospera, Colo Colo ascendería automáticamente al séptimo puesto de la tabla 2025, ocupando el último cupo disponible para la Copa Sudamericana. Hoy los albos se encuentran octavos, con 35 puntos, y esta resolución desde escritorio podría cambiar por completo su panorama.

🔍 ¿Qué debe esperar Colo Colo para beneficiarse de la denuncia?

Lo que resta para el Cacique es esperar la decisión de la FIFA, que podría marcar un hito en la temporada y en la historia reciente del fútbol chileno. Para los albos, se trata de un respiro inesperado que permite soñar con competencia internacional pese a los tropiezos recientes.

Si se confirma la sanción, Colo Colo no sólo avanzaría en la tabla, sino que también recibiría un golpe de suerte que podría salvar su nefasta temporada y revitalizar la ilusión de sus hinchas.