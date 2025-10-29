El Campeonato Nacional entró en su recta final y los equipos se juegan el todo por el todo para alcanzar sus respectivos objetivos. Sin embargo, el torneo no solo se juega dentro de la cancha, sino también en los escritorios, donde puede haber movimientos importantes.

Esto porque en las últimas horas se conoció de una denuncia ante la FIFA contra un club de la Primera División, razón por la que éste incluso arriesga perder la categoría, lo que provocaría un remezón tremendo en el fútbol chileno.

😱 Demandan ante la FIFA a club de Primera División

Según reveló el periodista César Merlo, el delantero argentino Franco García presentó una demanda contra Cobresal acusando que nunca le pagaron la opción de compra de su pase cuando vistió la camiseta ‘minera’ entre 2023 y 2024.

Asimismo, de acuerdo a la citada fuente, el futbolista aduce que parte de su contrato no fue presentado ante la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), situación que podría traer graves consecuencias al equipo que dirige Gustavo Huerta.

😨 Cobresal arriesga perder la categoría tras denuncia ante la FIFA

Según se establece en el artículo 84 del Código Disciplinario de la FIFA, inciso G, “la presentación de documentación adulterada a la Asociación, será sancionada con el descenso a la categoría inmediatamente inferior al final de la temporada. Asimismo, la presentación de documentación falsa a la Asociación será sancionada con la desafiliación”.

En el artículo se precisa que “se entenderá por documento falso todo aquel documento que se ha construido por el club, o por terceros con conocimiento o participación del club, para hacerlo valer ante la Asociación o cualquiera de sus órganos, sin que las enunciaciones que en él se contengan o las personas que comparecen en su otorgamiento sean verdaderas”.

“Por su parte, se entenderá como documento adulterado todo aquel documento previamente existente, respecto del cual se han efectuado alteraciones ya sea en la fecha de su otorgamiento, en las enunciaciones que en él se contienen o en la identidad de alguna de las personas que comparecen a su otorgamiento”, sentenció.

🚨Franco García demandó ante FIFA a Cobresal porque nunca le pegaron la opción de compra por su pase.

