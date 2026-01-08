Cobresal comenzó a definir su plantel 2026 con una incorporación que responde a una necesidad concreta del cuerpo técnico. El objetivo es llegar con más alternativas a una temporada que incluirá competencia internacional y mayor carga de partidos.

La directiva priorizó sumar un jugador que conozca el medio local y pueda adaptarse sin procesos largos. La elección apunta a reforzar una zona donde el equipo necesitaba variantes, pensando en escenarios distintos a los que plantea el torneo nacional.

⛏️ Cobresal asegura un refuerzo clave para su proyecto

Se trata de Steffan Pino. El delantero llega a Cobresal en condición de préstamo desde Deportes Iquique, como parte de la planificación diseñada por Gustavo Huerta para la temporada 2026. Con 31 años y 1,99 metros de estatura, el atacante suma un perfil físico que el plantel no tenía.

Su trayectoria en el fútbol chileno incluye pasos por Primera y Segunda División, con cerca de 90 goles en el profesionalismo. Uno de sus mejores registros fue en 2024, cuando marcó 15 goles en 32 partidos defendiendo a los Dragones Celestes, números que influyeron directamente en la decisión del club minero.

🌎 La Copa Sudamericana como eje de la planificación

Los Legionarios aseguraron su presencia en la Copa Sudamericana tras finalizar séptimo en el último torneo, ubicándose por encima de Colo Colo en la tabla. Ese resultado obligó a ajustar la planificación y reforzar el plantel con jugadores que reduzcan el margen de error.

La llegada de Pino apunta a ampliar alternativas ofensivas sin modificar la estructura del equipo. La idea es sostener competitividad en dos frentes y responder a un calendario más exigente.