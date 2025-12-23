El mercado de pases suele ser silencioso, pero hay movimientos que dicen más de lo que aparentan. Bryan Carvallo decidió cambiar de escenario, de clima y de presión, apostando por un proyecto que exige carácter y adaptación inmediata. El volante nacional dejó Unión Española, tomó rumbo al norte y eligió un desafío que no todos están dispuestos a asumir.

En el desierto de Atacama, Cobresal sigue construyendo con paciencia un plantel que combine experiencia, competitividad y conocimiento del medio. En ese contexto, la llegada del mediocampista no responde al azar, sino a una lectura clara del club: reforzar una zona estratégica con un jugador que ya conoce las exigencias del fútbol chileno y que necesita volver a sentirse protagonista.

⚒️ Bryan Carvallo cambia de rumbo y apuesta por el desierto

A los 29 años, Carvallo enfrenta uno de los puntos de inflexión más relevantes de su carrera. Tras un periodo marcado por irregularidades colectivas y decisiones complejas, el mediocampista optó por salir de donde fue criticado y reencontrarse con su juego en un entorno donde el esfuerzo diario marca la diferencia.

En el club minero confían en que su experiencia y lectura táctica puedan darle equilibrio a un mediocampo que aspira a competir sin complejos en 2026. Desde el equipo albinaranja fueron claros al oficializar su incorporación y transmitir el espíritu del desafío que asume el volante: “El mediocampista suma un nuevo desafío vistiendo la camiseta albinaranja. ¡Bienvenido a la Legión Minera! El Salvador te recibe con ilusión y esperanza”.