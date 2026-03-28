U Católica tiene árbitro para el duelo ante Boca Juniors por la Copa Libertadores 2026, el que tendrá lugar la segunda semana de abril en el estadio Claro Arena, recinto tendrá su debut en el concierto internacional.

Se trata del uruguayo Gustavo Tejera, quiene tiene experiencias traumáticas en duelos de Colo Colo y U de Chile, situaciones que terminaron en barbaries y que significaron, además, largos elencos para ambos equipos, los que aún están vigentes.

¿Por qué en Colo Colo y U de Chile recuerdan al árbitro Gustavo Tejera?

Tejera fue el árbitro central en el compromiso de Colo Colo vs Fortaleza, que tuvo dos fallecidos en el uno de los ingresos al estadio y que fue suspendido por una invasión a la cancha de barristas Albos.

Además, estuvo en la también fatídica noche del Independiente vs U de Chile en Avellaneda, cuando la barra de los argentinos golpeó de forma brutal a hinchas Azules, luego de provocaciones y agresiones de parte de algunos sujetos identificados con el elenco nacional.

Gustavo Tejera observando la barbarie de Avellaneda en las tribunas – © Javier Vergara/Photosport

¿Quién es el árbitro del partido de U Católica vs Boca Juniors por la Copa Libertadores 2026?

Gustavo Tejera tiene dos antecedentes positivos con Boca Juniors: victoria por 2-0 ante Always Ready en la Copa Libertadores 2022 y luego el triunfo por 1-0 ante Sportivo Trinidense en la Copa Sudamericana 2024, por lo que el duelo ante U Católica será el tercero que les arbitre a los Azul y Oro.

Con la UC, Tejera también tiene dos experiencias: derrota por 2-1 ante América de Cali en 2020 y victoria por 1-0 frente a Talleres en 2022, ambos duelos por Libertadores.

Para el compromiso de Coquimbo Unidos vs Nacional de Uruguay, programado para el miércoles 8 de abril a las 18:00 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, estará el juez brasileño Raphael Claus.

Además, hay dos réferis chilenos en la jornada inicial de los grupos de la Copa Libertadores 2026: José Cabero para el Independiente Rivadavia vs Bolívar y Piero Maza para el Platense vs Corinthians, ambos duelos a disputarse en Argentina.

¿Cuándo juegan y dónde ver U Católica vs Boca Juniors por la Copa Libertadores 2026?

U Católica recibe a Boca Juniors el martes 7 de abril a las 20:30 horas en el estadio Claro Arena, por la Fecha 1 del Grupo D en la Copa Libertadores 2026.

Este compromiso será transmitido por ESPN y Disney +, y debe confirmarse si va por Tv abierta en Chilevisión, canal que tiene los derechos de transmisión del torneo de clubes más importante de América.