Universidad Católica continúa a paso firme en su objetivo de alcanzar el Chile 2, el cual entrega un cupo directo a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

Con una competencia internacional asegurada para el próximo año, en la precordillera ya comienzan a hacer un balance de lo que ha sido la temporada y a proyectar el 2026.

Sin embargo, una de las figuras del equipo no tiene asegurada su continuidad. Se trata de Branco Ampuero, quien finaliza contrato con los cruzados en diciembre próximo y que aún no define su futuro.

😮 Branco Ampuero pone en duda su continuidad en U Católica

El defensor de 32 años enfrentó este martes a los medios de comunicación y fue consultado por su posible renovación en la UC. “Lo más sano es que una vez que termine el torneo nos sentemos a conversar y veamos qué quiere el club y qué quiero yo”, indicó.

“Aventurarse ahora a dar una explicación más grande no tiene sentido. Mi contrato termina el 31 de diciembre, quedan dos partidos. Seguramente después de Calera, independiente de los resultados, nos vamos a sentar a conversar y veremos qué es lo mejor para ambas partes”, agregó.

Por otro lado, hizo un análisis de su rendimiento personal en la Católica. “De los últimos tres torneos que he disputado, debo estar bordeando el 90% de los partidos jugados. Eso para un futbolista siempre es importante, tener continuidad. Con respecto a mi rendimiento, yo soy súper crítico en ese sentido”, señaló.

⚽ Branco Ampuero analizó el presente de U Católica

Branco Ampuero también se refirió a la lucha de Universidad Católica de alcanzar el Chile 2 y sellar el retorno del club a la Copa Libertadores. “Depende absolutamente de nosotros. Si bien estos últimos años hemos clasificado a copas, no hemos podido cerrar la llave para meternos en fase de grupos, entonces por supuesto que estar en estas situaciones es muy agradable para nosotros”, afirmó.

“Matemáticamente nosotros tenemos la primera opción, pero hay partidos por jugar todavía. Nos enfocamos solamente en el sábado al mediodía. Va a ser un rival difícil, una cancha que me ha tocado ver los partidos y está en muy buen estado. Esperemos que vaya mucha gente ese día y podamos cerrar un triunfo allá”, concluyó.

