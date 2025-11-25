U Católica se encuentra desde ya en etapa de evaluaciones para la conformación de su plantel 2026, una tarea que implica definir el futuro de la larga lista de jugadores que terminan contrato en el club en la cual hay un grupo específico de cinco nombres que son representados por Vibra Fútbol, agencia de Fernando Felicevich, y que no tienen asegurada su estadía para la próxima temporada.

El experimentado Gary Medel es quien encabeza esta porción de jugadores que tienen a Felicevich como agente y que se encuentran aún resolviendo si seguirán formando parte del elenco de la precordillera ad portas del término del presente Campeonato Nacional.

👀 Las dudas se apoderan de algunas renovaciones en la UC

Dentro de estos cinco futbolistas que están bajo la lupa en la UC hay uno que sí definió su futuro en el club, Daniel González, quien recientemente se encargó de aclarar que tiene contrato vigente hasta fines de 2026 y mantiene su compromiso con la escuadra de la Franja.

Por otro lado, el caso de Medel es el que más ruido ha generado por no alcanzar todavía su renovación con U Católica. Al Pitbull se le suman el venezolano Eduard Bello, el defensor Branco Ampuero y el también referente Eugenio Mena, todos representados por Vibra Fútbol.

Al respecto, el portal Punto Cruzado indicó sobre el panorama de los involucrados que “Eugenio Mena está muy lejos de extender su vínculo con la UC. En el caso de Eduard Bello, se hacen las consultas para extender su préstamo (con Barcelona de Ecuador), mientras que los casos de Gary Medel y Branco Ampuero, hay buena voluntad de ambas partes para renovar“.

Así, habrá que esperar cómo avanzan los días por todo este tema de renovaciones, un escenario que también contempla a otros jugadores del plantel como Fernando Zampedri, Clemente Montes y Cristián Cuevas, quienes también se encuentran resolviendo los puntos con la dirigencia de Cruzados para llegar a acuerdo.