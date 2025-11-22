U Católica derrotó a Palestino por 2-1 y se mantiene firme en la zona de Chile 2 para la próxima Copa Libertadores 2026, ya que sitúa segundo en la tabla de posiciones con 54 puntos, cuatro más que O’Higgins y seis más que U de Chile, aunque estos elencos deben ponerse al día este domingo con un partido entre ellos.
Este compromiso se llevó a cabo en el cierre de la jornada sabatina de la Fecha 28 del Campeonato Nacional 2025, en un repleto estadio Claro Arena, y dejó al elenco tetracolor diezmado en la pelea por clasificar a la Copa Sudamericana, dado que se mantiene en esa zona, pero con la posibilidad de quedar a un punto de salir (si es que Colo Colo le gana este domingo a La Calera).
⚽ Los goles de U Católica vs Palestino por el Campeonato Nacional 2025
En los 32 llegó la apertura de la cuenta para U Católica a través de Fernando Zampedri, mediante un certero lanzamiento penal, luego de una dudosa infracción sobre Clemente Montes en el área de Palestno.
El empate llegó en los 55’ para el elenco tetracolor merced a una conquista de Júnior Marabel con golpe de cabeza, aunque cuatro minutos después (59’) llegó el desnivel para los Cruzados con un extraño gol de Eduardo Bello, quien desde la izquierda intentó mandar un centro y le salió al arco, sorprendiendo al arquero Sebastián Salas.
Bernedo
Astaburuaga
Gonzalez
Ampuero
Mena
Medel
Bello
Canales
Valencia
Montes
Zampedri
- Entrenador
-
0Daniel Oscar Garnero
- Suplentes
-
27Dario Melo
-
21Dylan Escobar
-
25Carlos Agustin Farias
-
16Leenhan Romero
-
35Diego Corral
-
14Juan Rossel
-
30Diego Valencia
Salas
Garguez
Bizama
Suarez
Leon
Fernandez
Montes
Zuniga
Abrigo
Benitez
Arias
- Entrenador
-
0Lucas Bovaglio
- Suplentes
-
26Dixon Contreras
-
2Vicente Espinoza
-
8Pablo Parra
-
12Ronnie Fernandez
-
27Junior Marabel
-
41Ian Alegria
-
42Fernando Meza
📅 ¿Cuándo vuelven a jugar U Católica y Palestino?
U Católica vuelve a la cancha el sábado 29 de noviembre a las 12:00 horas ante Huachipato en Talcahuano, por la Fecha 29 del Campeonato Nacional 2025, duelo clave otra vez en su lucha por ser el Chile 2 para la Copa Libertadores 2026.
Palestino choca ante La Serena ese mismo sábado a las 18:00 horas en el estadio La Portada, con la idea de seguir en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.
