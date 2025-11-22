U Católica derrotó a Palestino por 2-1 y se mantiene firme en la zona de Chile 2 para la próxima Copa Libertadores 2026, ya que sitúa segundo en la tabla de posiciones con 54 puntos, cuatro más que O’Higgins y seis más que U de Chile, aunque estos elencos deben ponerse al día este domingo con un partido entre ellos.

Este compromiso se llevó a cabo en el cierre de la jornada sabatina de la Fecha 28 del Campeonato Nacional 2025, en un repleto estadio Claro Arena, y dejó al elenco tetracolor diezmado en la pelea por clasificar a la Copa Sudamericana, dado que se mantiene en esa zona, pero con la posibilidad de quedar a un punto de salir (si es que Colo Colo le gana este domingo a La Calera).

⚽ Los goles de U Católica vs Palestino por el Campeonato Nacional 2025

En los 32 llegó la apertura de la cuenta para U Católica a través de Fernando Zampedri, mediante un certero lanzamiento penal, luego de una dudosa infracción sobre Clemente Montes en el área de Palestno.

El empate llegó en los 55’ para el elenco tetracolor merced a una conquista de Júnior Marabel con golpe de cabeza, aunque cuatro minutos después (59’) llegó el desnivel para los Cruzados con un extraño gol de Eduardo Bello, quien desde la izquierda intentó mandar un centro y le salió al arco, sorprendiendo al arquero Sebastián Salas.

📊 Estadísticas de U Católica vs Palestino

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 28 Universidad Católica 0 0 Primera parte Palestino Francisco Montes 24′ Resumen

Estadísticas de equipos 24 ‘ Palestino Tarjeta amarilla : Francisco Montes Amonestación para Francisco Montes. El árbitro da inicio al encuentro. Universidad Católica Universidad Católica 4-1-4-1 1 Vicente

Bernedo 23 Tomas

Astaburuaga 2 Daniel

Gonzalez 19 Branco

Ampuero 3 Eugenio

Mena 17 Gary

Medel 18 Eduard

Bello 22 Alfred

Canales 20 Jhojan

Valencia 11 Clemente

Montes 9 Fernando

Zampedri Entrenador

0 Daniel Oscar Garnero

Suplentes

27 Dario Melo



21 Dylan Escobar



25 Carlos Agustin Farias



16 Leenhan Romero



35 Diego Corral



14 Juan Rossel



30 Diego Valencia

Palestino Palestino 4-2-3-1 1 Sebastian

Salas 29 Ian

Garguez 16 Jose

Bizama 13 Cristian

Suarez 23 Jason

Leon 5 Julian

Fernandez 15 Francisco

Montes 28 Dilan

Zuniga 14 Joe

Abrigo 11 Jonathan

Benitez 18 Junior

Arias Entrenador

0 Lucas Bovaglio

Suplentes

26 Dixon Contreras



2 Vicente Espinoza



8 Pablo Parra



12 Ronnie Fernandez



27 Junior Marabel



41 Ian Alegria



42 Fernando Meza

3 Faltas Cometidas 2 2 Fuera de Juego 1 46 Posesión de Balón 54 0 Tarjetas Amarillas 1 0 Tiros Fuera 2 0 Tiros a Puerta 1 1 Corners 4 0 Tarjetas Rojas 0 3 Saques de Portería 1 0 Penaltis 0 0 Tiros Libres 4 1 Paradas 0 0 Tiros Fuera 1ª Mitad 2 0 Tiros a Puerta 1ª Mitad 1 1 Fuera de Juego 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 1 0 Corners 1ª Mitad 4 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 3 Faltas Cometidas 1ª Mitad 1 Últimos enfrentamientos PAL 1 – 1 UNI 01/06/2025 UNI 4 – 5 PAL 04/03/2025 PAL 1 – 1 UNI 03/08/2024 UNI 2 – 0 PAL 02/03/2024 UNI 0 – 3 PAL 13/08/2023

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar U Católica y Palestino?

U Católica vuelve a la cancha el sábado 29 de noviembre a las 12:00 horas ante Huachipato en Talcahuano, por la Fecha 29 del Campeonato Nacional 2025, duelo clave otra vez en su lucha por ser el Chile 2 para la Copa Libertadores 2026.

Palestino choca ante La Serena ese mismo sábado a las 18:00 horas en el estadio La Portada, con la idea de seguir en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

