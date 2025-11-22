U Católica derrotó a Palestino por 2-1 y se mantiene firme en la zona de Chile 2 para la próxima Copa Libertadores 2026, ya que sitúa segundo en la tabla de posiciones con 54 puntos, cuatro más que O’Higgins y seis más que U de Chile, aunque estos elencos deben ponerse al día este domingo con un partido entre ellos.

Este compromiso se llevó a cabo en el cierre de la jornada sabatina de la Fecha 28 del Campeonato Nacional 2025, en un repleto estadio Claro Arena, y dejó al elenco tetracolor diezmado en la pelea por clasificar a la Copa Sudamericana, dado que se mantiene en esa zona, pero con la posibilidad de quedar a un punto de salir (si es que Colo Colo le gana este domingo a La Calera).

⚽ Los goles de U Católica vs Palestino por el Campeonato Nacional 2025

En los 32 llegó la apertura de la cuenta para U Católica a través de Fernando Zampedri, mediante un certero lanzamiento penal, luego de una dudosa infracción sobre Clemente Montes en el área de Palestno.

El empate llegó en los 55’ para el elenco tetracolor merced a una conquista de Júnior Marabel con golpe de cabeza, aunque cuatro minutos después (59’) llegó el desnivel para los Cruzados con un extraño gol de Eduardo Bello, quien desde la izquierda intentó mandar un centro y le salió al arco, sorprendiendo al arquero Sebastián Salas.

📊 Estadísticas de U Católica vs Palestino

Universidad Católica
22/11/2025 20:30
0
0
Primera parte
Palestino
  Francisco Montes 24′
24 '
Palestino
Tarjeta amarilla : Francisco Montes
Amonestación para Francisco Montes.
El árbitro da inicio al encuentro.
Universidad Católica
4-1-4-1
Vicente Bernedo 1
Vicente
Bernedo
Tomas Astaburuaga 23
Tomas
Astaburuaga
Daniel Gonzalez 2
Daniel
Gonzalez
Branco Ampuero 19
Branco
Ampuero
Eugenio Mena 3
Eugenio
Mena
Gary Medel 17
Gary
Medel
Eduard Bello 18
Eduard
Bello
Alfred Canales 22
Alfred
Canales
Jhojan Valencia 20
Jhojan
Valencia
Clemente Montes 11
Clemente
Montes
Fernando Zampedri 9
Fernando
Zampedri
  • Entrenador
  • 0
    Daniel Oscar Garnero
  • Suplentes
  • 27
    Dario Melo
  • 21
    Dylan Escobar
  • 25
    Carlos Agustin Farias
  • 16
    Leenhan Romero
  • 35
    Diego Corral
  • 14
    Juan Rossel
  • 30
    Diego Valencia
Palestino
4-2-3-1
Sebastian Salas 1
Sebastian
Salas
Ian Garguez 29
Ian
Garguez
Jose Bizama 16
Jose
Bizama
Cristian Suarez 13
Cristian
Suarez
Jason Leon 23
Jason
Leon
Julian Fernandez 5
Julian
Fernandez
Francisco Montes 15
Francisco
Montes
Dilan Zuniga 28
Dilan
Zuniga
Joe Abrigo 14
Joe
Abrigo
Jonathan Benitez 11
Jonathan
Benitez
Junior Arias 18
Junior
Arias
  • Entrenador
  • 0
    Lucas Bovaglio
  • Suplentes
  • 26
    Dixon Contreras
  • 2
    Vicente Espinoza
  • 8
    Pablo Parra
  • 12
    Ronnie Fernandez
  • 27
    Junior Marabel
  • 41
    Ian Alegria
  • 42
    Fernando Meza
3
Faltas Cometidas
2
2
Fuera de Juego
1
46
Posesión de Balón
54
0
Tarjetas Amarillas
1
0
Tiros Fuera
2
0
Tiros a Puerta
1
1
Corners
4
0
Tarjetas Rojas
0
3
Saques de Portería
1
0
Penaltis
0
0
Tiros Libres
4
1
Paradas
0
0
Tiros Fuera 1ª Mitad
2
0
Tiros a Puerta 1ª Mitad
1
1
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
1
0
Corners 1ª Mitad
4
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
3
Faltas Cometidas 1ª Mitad
1
Últimos enfrentamientos
PAL 1 – 1 UNI 01/06/2025
UNI 4 – 5 PAL 04/03/2025
PAL 1 – 1 UNI 03/08/2024
UNI 2 – 0 PAL 02/03/2024
UNI 0 – 3 PAL 13/08/2023

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar U Católica y Palestino?

U Católica vuelve a la cancha el sábado 29 de noviembre a las 12:00 horas ante Huachipato en Talcahuano, por la Fecha 29 del Campeonato Nacional 2025, duelo clave otra vez en su lucha por ser el Chile 2 para la Copa Libertadores 2026.

Palestino choca ante La Serena ese mismo sábado a las 18:00 horas en el estadio La Portada, con la idea de seguir en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

