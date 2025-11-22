En el Claro Arena con la cordillera de Los Andes de fondo, U Católica recibe a Palestino por la fecha 28 del Camapeonato Nacional este sábado 22 de noviembre.

Católica quiere revertir la imagen de su último partido, donde obtuvo una sufrida victoria frente a La Serena en el Estadio La Portada.

En la previa de este encuentro, el entrenador de los Cruzados, Daniel Garnero, recordó cuál es el gran objetivo de la Católica para los tres partidos que quedan es la Copa Libertadores 2026. “Nosotros no nos podemos desenfocar de lo que nos conlleva a nosotros, que es lograr ese Chile 2”, dijo el DT de la UC.

Palestino también tiene tarea para este partido. Los Árabes también necesitan urgente de una victoria para asegurar un cupo en Copa Sudamericana y saben que un traspié ante la U Católica los puede dejar sin premio en la recta final del torneo.

El duelo U Católica – Palestino se jugará desde las 20:00 horas y será dirigido por el juez Mathias Riquelme.

⏱️U Católica vs. Palestino, minuto a minuto