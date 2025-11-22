Colo Colo y Unión La Calera se enfrentan este domingo 23 de noviembre a las 20:30 horas por la fecha 28 del Campeonato Nacional 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Monumental, en Macul.

Los dirigidos por Fernando Ortiz vienen de vencer 1-2 a Unión Española, resultado que los dejó muy cerca de puestos de clasificación a torneos internacionales. En la vereda contraria, el elenco de Rodrigo Guerrero cayó 2-1 frente a Deportes Iquique, complicando su remontada en la tabla.

Actualmente, Colo Colo suma 41 puntos y está en el octavo lugar, a solo una unidad de la zona de Copa Sudamericana. Unión La Calera, en tanto, registra 29 puntos y ocupa el puesto 11, necesitado de un triunfo para no seguir retrocediendo.

⏰ Colo Colo vs Unión La Calera en vivo, por la Primera División: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 28 Colo Colo Sin Comenzar Unión La Calera Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos UNI 0 – 1 COL 01/06/2025 COL 1 – 0 UNI 16/10/2024 COL 3 – 1 UNI 28/04/2024 COL 2 – 0 UNI 12/11/2023 UNI 1 – 6 COL 04/07/2023

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs Unión La Calera?

El partido se disputará este domingo 23 de noviembre, desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental.

🗓 Fecha: Domingo 23 de noviembre.

Domingo 23 de noviembre. 🕗 Hora: 20:30 horas.

20:30 horas. 🏟 Estadio: Estadio Monumental, Macul.

📡 ¿Dónde ver en vivo Colo Colo vs Unión La Calera?

📺 TV: TNT Sports Premium.

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🖥️ Minuto a minuto disponible en Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Colo Colo vs Unión La Calera

Árbitro: Nicolás Millas .

. 1er asistente: Mario Lagos .

. 2do asistente: Jean Araya .

. Cuarto árbitro: Francisco Gilabert .

. VAR: Francisco Gilabert .

. AVAR: Benjamín Saravia.

🔴 La probable formación de Colo Colo vs Unión La Calera por el Campeonato Nacional 2025

Fernando De Paul; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez; Lucas Cepeda, Claudio Aquino, Javier Correa. DT: Fernando Ortiz.

🔴 La probable formación de Unión La Calera vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2025