Colo Colo y Unión La Calera se enfrentan este domingo 23 de noviembre a las 20:30 horas por la fecha 28 del Campeonato Nacional 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Monumental, en Macul.
Los dirigidos por Fernando Ortiz vienen de vencer 1-2 a Unión Española, resultado que los dejó muy cerca de puestos de clasificación a torneos internacionales. En la vereda contraria, el elenco de Rodrigo Guerrero cayó 2-1 frente a Deportes Iquique, complicando su remontada en la tabla.
Actualmente, Colo Colo suma 41 puntos y está en el octavo lugar, a solo una unidad de la zona de Copa Sudamericana. Unión La Calera, en tanto, registra 29 puntos y ocupa el puesto 11, necesitado de un triunfo para no seguir retrocediendo.
Colo Colo vs Unión La Calera en vivo, por la Primera División
🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs Unión La Calera?
El partido se disputará este domingo 23 de noviembre, desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental.
- 🗓 Fecha: Domingo 23 de noviembre.
- 🕗 Hora: 20:30 horas.
- 🏟 Estadio: Estadio Monumental, Macul.
📡 ¿Dónde ver en vivo Colo Colo vs Unión La Calera?
📺 TV: TNT Sports Premium.
💻 Streaming: TNT Sports en Max.
🟨 Árbitros del partido entre Colo Colo vs Unión La Calera
- Árbitro: Nicolás Millas.
- 1er asistente: Mario Lagos.
- 2do asistente: Jean Araya.
- Cuarto árbitro: Francisco Gilabert.
- VAR: Francisco Gilabert.
- AVAR: Benjamín Saravia.
🔴 La probable formación de Colo Colo vs Unión La Calera por el Campeonato Nacional 2025
- Fernando De Paul; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez; Lucas Cepeda, Claudio Aquino, Javier Correa. DT: Fernando Ortiz.
🔴 La probable formación de Unión La Calera vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2025
- Leandro Requena; Dilan Rojas, Luis Casanova, Salvador Sánchez, Misael Dávila; Marco Gómez, Diego Orellana, Agustín Venezia; Álvaro Ramos, Edson Puch, César González. DT: Rodrigo Guerrero.