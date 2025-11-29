Universidad Católica decidió activar todos sus resortes dirigenciales luego de la polémica amarilla que recibió Fernando Zampedri frente a Huachipato. La sanción dejó automáticamente suspendido al goleador cruzado para la última fecha, algo que en la precordillera consideran injusto y evitable.

Apenas terminó el partido, los dirigentes revisaron la jugada en cámara lenta y detectaron un detalle que, según ellos, cambia por completo la interpretación del árbitro. Esa imagen será el eje central de la apelación oficial que presentarán ante el Tribunal de Disciplina.

📸 La imagen que cambia todo: el punto que alegará la UC por Zampedri

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, fue categórico al analizar la acción: “Vimos la jugada y es evidente que no hay ningún tipo de falta. Fernando no tocó al jugador ni arriba ni abajo”, afirmó, apuntando directamente a la decisión del juez.

Según el club, la imagen demuestra no solo la ausencia de infracción, sino que además revela un detalle clave: Zampedri habría sido el que terminó recibiendo el golpe. “Incluso Fernando recibió una patada a la altura de la rodilla y quedó bastante averiado después de eso”, sostuvo Tagle, reforzando la tesis cruzada.

La dirigencia considera que la amarilla no solo es errónea, sino que además altera la definición del torneo. “Nos parece evidente que esa tarjeta debe ser eliminada, porque dejaría a Fernando fuera del último partido, cuando él está peleando por logros importantes en lo colectivo y lo individual”, añadió.

📝 La ofensiva cruzada: videos, informes y presión reglamentaria

La UC presentará capturas, videos en distintos ángulos y argumentos reglamentarios preparados especialmente para demostrar que la amarilla carece de sustento. El objetivo es claro: recuperar a su goleador para el partido final del campeonato.

Tagle cerró con confianza en la instancia disciplinaria: “Vamos a ir al Tribunal de Disciplina con todos los argumentos y las imágenes para demostrar que en este caso no hubo falta. Confiamos en el criterio del Tribunal”.