U Católica rescató un punto en una difícil visita a Huachipato este sábado en la Fecha 29 del Campeonato Nacional, un encuentro que pese a no dejar un mal resultado para el elenco cruzado sí provocó una situación que les dejó un problemón de cara a su decisivo último partido ante Unión La Calera, y que involucra directamente a su capitán Fernando Zampedri.

Sucede que Zampedri se encontraba entre los apercibidos de la UC en este encuentro en el CAP Acero por tarjetas amarillas, por lo que entró a la cancha arriesgando quedar suspendido del cruce que tendrán con Unión La Calera el próximo sábado 6 de diciembre en el Claro Arena, algo que finalmente terminó ocurriendo con el goleador.

❌ Una cuestionada amarilla a Zampedri que lloran en U Católica

En Católica son consientes que de siguen dependiendo de ellos mismos para abrochar el Chile 2 de cara a la última fecha del Campeonato y por ello es que la amarilla que se ganó Zampedri ante Huachipato cae como un baldazo de agua fría en los cruzados, sobre todo por lo polémica que se consideró la jugada en cuestión.

Corría el minuto 32′ del primer tiempo en el estadio CAP cuando en un intentó por recuperar un balón en campo rival Zampedri derribó al defensor Maicol León, acción que el árbitro Cristián Galaz no dudó en cobrar como falta y amonestó sin dudar al Toro, esto pese a los reclamos del propio artillero por señalar que no hubo contacto con su rival.

Protestas que tuvieron sustento de parte de Zampedri, ya que en la repetición de la transmisión oficial se pudo apreciar que no hubo contacto con León en la disputa del balón de dicha jugada, pero que de igual forma le dejó una amarilla que lo saca del pleito que tendrá la UC con La Calera en el cierre del campeonato.

Zampedri se ganó una amarilla en Talcahuano que lo dejaría fuera de la última fecha/ © Photosport

🟨 ¿Puede apelar la UC a esta amarilla de Zampedri?

Efectivamente, si desde U Católica lo consideran necesario podrán apelar a esta amarilla en los próximos días ante la ANFP para así intentar dejar sin efecto la suspensión y contar con Fernando Zampedri para el duelo con Unión La Calera del próximo 6 de diciembre, el cual puede sellar la clasificación de los cruzados a la fase grupal de la Copa Libertadores 2026.