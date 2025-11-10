Con el agónico triunfo de la U de Chile sobre Limache, la lucha por el cupo de Chile 2 a la Copa Libertadores 2026 quedó al rojo vivo.

U Católica, O’Higgins y La U pelearán en las últimas tres fechas del Campeonato Nacional por este ticket directo a la fase de grupos de la Libertadores.

Los Cruzados, que han tenido una arremetida tremenda desde que se abrió el Claro Arena, tiene la primera opción y los otros dos se enfrentarán la próxima fecha en un duelo que podría acabar con las posibilidades de uno de ellos.

Como esta definición concita tanto interés, le preguntamos a la Inteligencia Artificial quién acompañará a Coquimbo en la Copa y la respuesta fue sorprendente.

🤖La IA se inclina por una Universidad

Tomamos todos los datos de la temporada y le pedimos a la IA Preplexity que simule las tres fechas restantes del Campeonato nacional, que considere el rendimiento histórico y actual de cada equipo, y que pronostique qué equipo se quedará con el Chile 2.

Después de varios minutos de análisis de datos, la respuesta fue sorprendente. Según la IA, la U de Chile se quedará con el cupo directo a la fase de grupos de la Libertadores.

La IA cree en una arremetida de la U de Chile / ©Dragomir Yankovic/Photosport

📊Esta es la simulación de la IA de las últimas fecha del Campeonato Nacional

Considerando los datos antes descritos, esta es la simulación de los partidos de los candidatos al cupo de Chile 2.

Fecha 28 U Católica 4-2 Palestino O’Higgins 2-3 U de Chile

Fecha 29 U de Chile 2-1 Coquimbo Unido U Española 1-3 O’Higgins Huachipato 2-2 U Católica

Fecha 30 U Católica 2-2 U La Calera O’Higgins 0-1 Everton Iquique 0-2 U de Chile



Así las cosas, la tabla de posiciones quedaría de la siguiente forma:

Coquimbo Unido, 74 puntos (Fase de grupos Copa Libertadores) U de Chile, 57 (Fase de grupos Copa Libertadores) U Católica, 56 (Fase previa Copa Libertadores) O’Higgins, 53 (Sudamericana) Palestino, 48 (Sudamericana) Cobresal, 48 (Sudamericana) Audax Italiano, 47 (Sudamericana)

📉La IA también predice quién perderá la categoría

En el mismo ejercicio, Perplexity también entregó su veredicto sobre los equipos que perderán la categoría, donde también se anticipa un final reñido y dramático.

Para la IA, Deportes Iquique y Unión Española bajarán a la Primera B. Lo que si avisa Perplexity es que el final tendrá puntos suspensivos, pues Limache terminará arriba de Unión Española e Iquique por solo un punto, pero no es posible predecir si los tomateros serán o no castigados por infringir la norma del jugador Sub 21.

Así, la tabla en la zona baja quedarían de la siguiente forma:

13. Everton, 30 puntos

14. Limache, 25

15. Unión Española, 24 (Desciende)

16. Deportes Iquique, 24 (Desciende)