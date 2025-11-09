Sin dudas que el duelo entre Azules y Limachinos quedará en el recuerdo como uno de los mejores partidos del Campeonato Nacional de este año. En Santa Laura ambos equipos mostraron su necesidad de puntos para cada realidad. Mientras los de Gustavo Álvarez no quieren perder un lugar en la próxima Copa Libertadores, los de Víctor Rivero siguen juntando unidades para mantener la categoría.

En Independencia se vio uno de los mejores partidos del último tiempo, que quedó con victoria más que sufrida de U de Chile sobre Deportes Limache.

🤘🔵📹 ¡Show total en el Santa Laura!



Revisa a continuación, todos los goles y las mejores jugadas del triunfo de #LaU frente a Deportes Limache en este #MatchdayDomingo, por la Fecha 27 de la #LigaDePrimera 2025.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a… pic.twitter.com/SFnYlz6saV — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 9, 2025

⚽ Los goles de U de Chile vs Limache por el Campeonato Nacional 2025

La visita golpeó temprano, a los 11′ Bastián Silva puso en ventaja a Limache, luego Facundo Pons a los 15′ estiraría las cifras. Luego de la revisión del Var, Charles Aránguz extendió su racha de penales anotados en el 39′ para el 1-2. Leandro Fernández consiguió la igualdad en el 46′.

Pero Limache seguió pujando y Pons con gran cabezazo los dejó 2-3, en el 65‘. Sin embargo, vendría la remontada azul, Javier Altamirano en el 56′ puso nuevamente el empate y Lea Fernandez volvió a marcar en el 67′ para el 4-3 final.

📊 Estadísticas de U de Chile vs Limache por el Campeonato Nacional 2025

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 27 Universidad de Chile 4 3 Descanso : 1 2 Finalizado Deportes Limache Leandro Fernandez 46′

Javier Altamirano 56′

Leandro Fernandez 67′ Charles Aránguiz 39′ Franco Calderon 31′

Marcelo Díaz 31′

Leandro Fernandez 54′

Felipe Salomoni 90′

Maximiliano Guerrero 90′ Bastian Silva 11′

Bastian Silva 11′ Facundo Pons 15′

Facundo Pons 15′ Facundo Pons 65′ Facundo Pons 38′

Facundo Pons 38′ Guillermo Pacheco 45′

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar U de Chile vs Limache?

Los azules buscarán su destino internacional visitando a O’Higgins en Rancagua, mientras que Limache tendrá su final por el descenso ante Unión Española. Ambos partidos, programados para el 23 de noviembre, pero sin horario confirmado.