U de Chile y Limache chocarán en el Estadio Santa Laura por la Fecha 27 del Campeonato Nacional.

Eliminada de Copa Sudamericana y sin título de liga, la U de Chile necesita asegurar el cupo de Chile 2 para la Copa Libertadores 2026. Para conseguir eso, la U tiene que vencer a los tomateros.

Limache también tarea. Aún no logra salir de la zona baja de la tabla y todavía tiene opciones de descender, por ello necesita derrotar a la U y tener algo de aire para la recta final del torneo.

U de Chile y Limache juegan a partir de las 17:30 horas. El partido lo dirigirá el árbitro Felipe González.

⏱️U de Chile vs Limache, minuto a minuto