En el marco del aniversario 101 de Colo Colo, se desarrollaron diversas celebraciones a lo largo del país. En la previa del partido contra Palestino de esta tarde, los fanáticos del Cacique podrán vivir una fiesta.

Artistas invitados se presentarán en el Estadio Monumental, mientras el plantel de Colo Colo prepara los últimos ajustes para medirse ante el Tetracolor para seguir liderando el Campeonato Nacional.

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