Noticias de Colo Colo HOY domingo 19 de abril: celebraciones del aniversario 101 y novedades para el partido ante Palestino
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Magdalena López Castro
Colo Colo celebra 101 años este domingo y vivirá una celebración en la antesala del partido contra Palestino.
En el marco del aniversario 101 de Colo Colo, se desarrollaron diversas celebraciones a lo largo del país. En la previa del partido contra Palestino de esta tarde, los fanáticos del Cacique podrán vivir una fiesta.
Artistas invitados se presentarán en el Estadio Monumental, mientras el plantel de Colo Colo prepara los últimos ajustes para medirse ante el Tetracolor para seguir liderando el Campeonato Nacional.
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Comenzó su carrera en Radio Valparaíso para después estar por 5 años en Radio Cooperativa. Ha trabajado en Canal 13, TVN, La Red, LUN, Futbol Sites, Radio Usach, CSD Colo Colo y Zapping Sports. Fanática del fútbol y la música.