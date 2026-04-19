Colo Colo y Palestino se medirán este domingo 19 de abril a las 18:30 horas en el Estadio Monumental, en un duelo marcado por la celebración de los 101 años de historia del cuadro albo. Ambos equipos llegan en buen momento tras ganar en la última fecha, por lo que se anticipa un choque de alto nivel.

El encuentro será transmitido a través de la señal básica de TNT Sports y en HBO Max.

¿Quién transmite en vivo Colo Colo vs Palestino?

📺 TV: TNT Sports.

💻 Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs Palestino?

El partido entre Colo Colo y Palestino se disputará este domingo 19 de abril, a partir de las 18:30 horas en el Estadio Monumental.

🗓 Fecha: Domingo 19 de abril

🕡 Hora: 18:30 horas

🏟 Estadio: Estadio Monumental

¿Quién estará en la fiesta del aniversario de Colo Colo?

Este domingo 19 de abril, en el marco del aniversario 101 de Colo Colo, el Estadio Monumental recibirá a diversos artistas en la antesala del partido ante Palestino. Desde las 15:30 horas se vivirá un show con:

La Cofraband

The La Planta

Power Peralta

Los Jaivas

Árbitros del partido entre Colo Colo vs Palestino

Árbitro: Fernando Véjar.

1er asistente: Miguel Rocha.

2do asistente: José Retamal.

Cuarto árbitro: Diego Flores.

VAR: Piero Maza.

AVAR: Diego Gamboa.

¿Cómo llegan Colo Colo y Palestino al partido?

Colo Colo viene de vencer por 1-0 a Deportes Concepción como visitante, en un partido donde logró sostener la ventaja mínima para quedarse con tres puntos importantes.

Palestino, en tanto, también ganó por 1-0, imponiéndose a Deportes Limache en un duelo ajustado donde supo marcar la diferencia.

El último enfrentamiento entre ambos clubes se disputó el 22 de agosto de 2025 y terminó igualado 0-0.

Formación probable de Colo Colo

Fernando De Paul; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa; Jeyson Rojas y Diego Ulloa; Álvaro Madrid y Víctor Méndez; Leandro Hernández, Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán.

Formación probable de Palestino

Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dilan Zúñiga; Julián Fernández; César Munder, Francisco Montes, Sebastián Gallegos, Jonathan Benítez; Nelson Da Silva.

Minuto a minuto de Colo Colo vs Palestino