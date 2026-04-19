Colo Colo recibe a Palestino este domingo 19 de abril a las 18:30 horas en el Estadio Monumental por la fecha 10 del Campeonato Nacional. El partido, que coincide con el aniversario 101 del club, tendrá un condimento especial: un excampeón albo volverá a Macul como rival después de haber levantado dos títulos y haber dejado la puerta abierta a un regreso.

Para uno de los jugadores del Tino Tino, este partido conecta directamente con una etapa que, aunque corta, dejó huella en su carrera. Vuelve a un estadio donde fue parte de un equipo campeón y donde, años después, reconoció que le habría gustado seguir.

Ese nombre es Fernando Meza. El defensor argentino de 36 años regresa al Monumental desde la vereda contraria, con otro rol y otro momento, pero con una historia que sigue ligada al Cacique.

El paso por Colo Colo que terminó con títulos

Meza llegó al club en 2017 y se mantuvo hasta 2018. En ese periodo integró el plantel que ganó el Campeonato Nacional y la Supercopa bajo el mando de Pablo Guede. Su paso eso sí, estuvo marcado por lesiones, lo que le impidió tener continuidad.

El argentino jugó 28 partidos en Colo Colo y un total de 2.311 minutos, y además le anotó un gol a O’Higgins en el Torneo de Transición en 2017.

Colo Colo vs Palestino: la frase que hoy vuelve a tomar sentido

Dos años después de su salida del cuadro albo, el propio defensor dejó clara su postura: “Me gustaría volver a Colo Colo. Es un equipo donde crecí y disfruté mucho”, afirmó a DSports en 2020.

A pesar que su anhelado regreso nunca se dio de la forma que esperaba, hoy volverá al Estadio Monumental como rival donde seguramente, esperará aguarle la fiesta a los albos en su aniversario y celebrar con la camiseta de Palestino.